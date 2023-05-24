Напомнить о российской агрессии: два украинских ветерана отправились в велопробег по 5 странам Европы

Сегодня утром два ветерана войны на велосипедах отправились в ветеранский велопробег под названием Уважаем память защитников Украины.

Они проедут через пять европейских стран, преодолеют более 1 500 километров и финишируют в Германии 2 июня.

По дороге к нашим героям будут присоединяться зарубежные велосипедисты и украинцы, временно там проживающие.

Велосипедисты стартовали из центра Ужгорода — площади Почтовой. Закарпатец Иван Балашов — ветеран войны в Афганистане. Сейчас он начальник отдела Министерства по делам ветеранов в Закарпатской области.

Киевлянин Анатолий Вересенко — участник АТО, в прошлом году защищал от оккупантов Киев. Теперь занимается реабилитацией военных. Оба участника велопробега — активные спортсмены и уже преодолевали такие большие дистанции на велосипедах.

— Меня уволили по возрасту из армии. Этот велопробег — возможность продолжить свою борьбу. Я не могу уже воевать, но могу показать Украину европейцам, напомнить Европе о нас. Я активно занимаюсь реабилитацией военных. У нас в Киеве есть ветеранская десятка, бегаем классическую 10-километровую дистанцию. Я в Вашингтоне пробежал марафон. На велосипед часто сажусь. Велопробеги у меня уже были, по территории Украины, — рассказал Фактам ICTV Анатолий Вересенко.

Из Ужгорода ветераны отправились в Словакию. Проедут по городам Попрад, Нитра и Братислава. В Чехии остановятся в Брно и Праге.

В Германии — в городах Вайден и Вюрцбург. Велопробег завершится в Дармштадте. Это — город-побратим Ужгорода. С первых дней большой войны предоставляет нам много гуманитарной помощи.

Ее получают ВПО, которые живут на Закарпатье, украинцы на деоккупированных территориях, детские дома и больницы.

Велосипедисты повезли в Дармштадт флаг Украины — с подписями раненых защитников, которых лечат в ужгородских медучреждениях.

— Мы хотим поблагодарить наших друзей за рубежом за поддержку и всю их помощь, которую они оказали нам. Приютили наших беженцев, лечат наших раненых. Мы будем встречаться с их ветеранами там на местах. Украина — это Европа. И мы должны поддерживать и такие связи, — говорит Иван Балашов.

Всеукраинский ветеранский велопробег организовало Министерство по делам ветеранов Украины. Чтобы поддержать ветеранов войны, привлечь внимание к подвигу защитников Украины. И поблагодарить их за защиту.

А также — почтить память погибших героев. И в очередной раз рассказать о российской агрессии европейцам. С ними будут встречаться, разворачивать фотовыставки об украинских защитниках и защитницах.

— Мы хотим распространить информацию, что наши ветераны активны, они занимаются не только спортом, но и бизнесом. Этот пробег — чествование героев, которые нас защищают. А еще — это спортивная и психологическая реабилитация. Потому что когда ветераны объединяются ради такой цели — они отходят от проблем, которые были на фронте и включаются в активную жизнь, — рассказал представитель Министерства по делам ветеранов Андрей Штефанюк.

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