Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи

Сьогодні зранку два ветерани війни на велосипедах вирушили у ветеранський велопробіг під назвою Шануємо пам’ять захисників України.

Вони проїдуть через п’ять європейських країн, подолають понад 1 500 кілометрів і фінішують у Німеччині 2 червня.

Дорогою до наших героїв долучатимуться закордонні велосипедисти та українці, що тимчасово там проживають.

Велосипедисти стартували із середмістя Ужгорода – площі Поштової. Закарпатець Іван Балашов – ветеран війни в Афганістані. Нині він керівник відділу Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області.

Киянин Анатолій Вересенко – учасник АТО, торік захищав від окупантів Київ. Тепер займається реабілітацією військових. Обоє учасників велопробігу – активні спортсмени і вже долали такі великі дистанції на велосипедах.

– Мене звільнили за віком з армії. Цей велопробіг – можливість продовжити свою боротьбу. Я не можу вже воювати, але можу показати Україну європейцям, нагадати Європі про нас. Я активно займаюся реабілітацією військових. У нас у Києві є ветеранська десятка, бігаємо класичну 10-кілометрову дистанцію. Я у Вашингтоні пробіг марафон. На велосипед часто сідаю. Велопробіги у мене вже були, по території України, – розповів Фактам ICTV Анатолій Вересенко.

Із Ужгорода ветерани рушили до Словаччини. Проїдуть містами Попрад, Нітра та Братислава. У Чехії зупиняться у Брно та Празі.

У Німеччині – у містах Вайден та Вюрцбург. Велопробіг завершиться у Дармштадті. Це місто-побратим Ужгорода. Із перших днів великої війни надає нам багато гуманітарної допомоги.

Її отримують ВПО, які живуть на Закарпатті, українці на деокупованих територіях, дитячі будинки та лікарні.

Велосипедисти повезли у Дармштадт прапор України – із підписами поранених захисників, яких лікують в ужгородських медзакладах.

– Ми хочемо подякувати нашим друзям за кордоном за підтримку і всю їхню допомогу, яку вони надали нам. Прихистили наших біженців, лікують наших поранених. Ми будемо зустрічатися з їхніми ветеранами там на місцях. Україна – це Європа. І ми маємо підтримувати і такі зв’язки, – каже Іван Балашов.

Всеукраїнський ветеранський велопробіг організувало Міністерство у справах ветеранів України. Щоб підтримати ветеранів війни, привернути увагу до подвигу захисників України. Та подякувати їм за захист.

А також – вшанувати пам’ять загиблих героїв. І вкотре розповісти про російську агресію європейцям. З ними зустрічатимуться, розгортатимуть фотовиставки про українських захисників і захисниць.

– Ми хочемо поширити інформацію, що наші ветерани активні, вони займаються не лише спортом, а й бізнесом. Цей пробіг – вшанування героїв, що нас захищають. А ще – це спортивна та психологічна реабілітація. Бо коли ветерани об’єднуються заради такої мети – вони відходять від проблем, що були на фронті і включаються в активне життя, – розповів представник Міністерства у справах ветеранів Андрій Штефанюк.

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