Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Суспільство
Світлана Ковбиця, Журналістка Факти ICTV

Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи

велопробіг

Сьогодні зранку два ветерани війни на велосипедах вирушили у ветеранський велопробіг під назвою Шануємо пам’ять захисників України.

Вони проїдуть через п’ять європейських країн, подолають понад 1 500 кілометрів і фінішують у Німеччині 2 червня.

Дорогою до наших героїв долучатимуться закордонні велосипедисти та українці, що тимчасово там проживають.

Велосипедисти стартували із середмістя Ужгорода – площі Поштової. Закарпатець Іван Балашов – ветеран війни в Афганістані. Нині він керівник відділу Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області.

Киянин Анатолій Вересенко  – учасник АТО, торік захищав від окупантів Київ. Тепер займається реабілітацією військових. Обоє учасників велопробігу – активні спортсмени і вже долали такі великі дистанції на велосипедах.

– Мене звільнили за віком з армії. Цей велопробіг – можливість продовжити свою боротьбу. Я не можу вже воювати, але можу показати Україну європейцям, нагадати Європі про нас. Я активно займаюся реабілітацією військових. У нас у Києві є ветеранська десятка, бігаємо класичну 10-кілометрову дистанцію. Я у Вашингтоні пробіг марафон. На велосипед часто сідаю. Велопробіги у мене вже були, по території України, – розповів Фактам ICTV Анатолій Вересенко.

велопробіг

Із Ужгорода ветерани рушили до Словаччини. Проїдуть містами Попрад, Нітра та Братислава. У Чехії зупиняться у Брно та Празі.

У Німеччині – у містах Вайден та Вюрцбург. Велопробіг завершиться у Дармштадті. Це місто-побратим Ужгорода. Із перших днів великої війни надає нам багато гуманітарної допомоги.

Її отримують ВПО, які живуть на Закарпатті, українці на деокупованих територіях, дитячі будинки та лікарні.

Велосипедисти повезли у Дармштадт прапор України – із підписами поранених захисників, яких лікують в ужгородських медзакладах.

– Ми хочемо подякувати нашим друзям за кордоном за підтримку і всю їхню допомогу, яку вони надали нам. Прихистили наших біженців, лікують наших поранених. Ми будемо зустрічатися з їхніми ветеранами там на місцях. Україна – це Європа. І ми маємо підтримувати і такі зв’язки, – каже Іван Балашов.

велопробіг

Всеукраїнський ветеранський велопробіг організувало Міністерство у справах ветеранів України. Щоб підтримати ветеранів війни, привернути увагу до подвигу захисників України. Та подякувати їм за захист.

А також – вшанувати пам’ять загиблих героїв. І вкотре розповісти про російську агресію європейцям. З ними зустрічатимуться, розгортатимуть фотовиставки про українських захисників і захисниць.

– Ми хочемо поширити інформацію, що наші ветерани активні, вони займаються не лише спортом, а й бізнесом. Цей пробіг – вшанування героїв, що нас захищають. А ще – це спортивна та психологічна реабілітація. Бо коли ветерани об’єднуються заради такої мети – вони відходять від проблем, що були на фронті і включаються в активне життя, – розповів представник Міністерства у справах ветеранів Андрій Штефанюк.

Дивітся також
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи

Війна в Україні, Велопробіг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нідерланди виділять €260 млн на спільну закупівлю боєприпасів для України
Снаряди, боєприпаси
Не зламали на допитах: на Луганщині окупанти повісили українського патріота
Страта українця в Нижній Дуванці Луганської області
Літати можна навчитись за тиждень: Ігнат про особливості підготовки пілотів на F-16
Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи
Японія поки що не має планів вступати до НАТО – прем’єр Кісіда
Фуміо Кісіда
Готові підтримувати Україну роками – Сунак про плани союзників
прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Відео
Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (24.05.2023)
Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.05.2023)
Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (24.05.2023)
Нагадати про російську агресію: два українські ветерани вирушили у велопробіг 5 країнами Європи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь