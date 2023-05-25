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Клименко: На чоловіків, які незаконно виїхали під час війни, чекає покарання – готується закон

Ігор Клименко
Фото: МВС

Парламент та уряд підготують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

– На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон, – наголосив він.

На його думку, це буде закон – спільна ініціатива Верховної Ради та Кабміну, міжнародний досвід вже вивчається.

– Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче, і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян, щонайменше – за кордон, – додав Клименко.

В Україні відразу після повномасштабного вторгнення РФ заборонили виїзд за межі країни громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім певних категорій.

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Джерело: РБК-Україна
Ігор Клименко, Війна в Україні, Воєнний стан, за кордон, Законопроект, МВС, мобілізація, Призов
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