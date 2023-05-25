Клименко: На чоловіків, які незаконно виїхали під час війни, чекає покарання – готується закон
Парламент та уряд підготують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
– На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон, – наголосив він.
На його думку, це буде закон – спільна ініціатива Верховної Ради та Кабміну, міжнародний досвід вже вивчається.
– Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче, і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян, щонайменше – за кордон, – додав Клименко.
В Україні відразу після повномасштабного вторгнення РФ заборонили виїзд за межі країни громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім певних категорій.