Могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году — ответ адвоката

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Соответственно, украинцы, которые не имеют проблем со здоровьем или других причин на освобождение от призыва, могут быть мобилизованы.

Впрочем законодательством определен перечень лиц, имеющих отсрочку от мобилизации даже с период военного положения. Факты ICTV узнавали, как происходит мобилизация многодетных родителей и есть ли какие-то изменения в 2023 году.

Мобилизация многодетных родителей 2023

Прежде чем начинать о мобилизации, стоит выяснить, что означает многодетная семья?

Адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская отмечает, что многодетная — это семья, в которой супруги состоят в законном зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей.

Кроме того, семья считается многодетной, если троих и более детей самостоятельно воспитывает только кто-то один из супругов (отец или мать).

В состав многодетной семьи также входят дети, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, — до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет (это предусмотрено статьей 1 Закона Украины Об охране детства).

Что же касается мобилизации многодетных родителей, то адвокат Виолета Монастырская отмечает, что в соответствии со статьей 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации на законных основаниях нельзя мобилизовать тех лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

— Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации есть женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВВК, — добавляет адвокат.

Это также подтверждает начальник Печерского РТЦК и СП города Киева полковник Сергей Калугин. Во время брифинга в Military Media Center он сообщил, что на законных основаниях нельзя мобилизовать тех лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

По словам Калугина, многодетные родители имеют право на отсрочку, то есть мобилизовать их не смогут!

Также на отсрочку от мобилизации имеют право:

забронированы на предприятиях, организациях или учреждениях;

лица, чьи близкие родственники имеют I и II группу инвалидности;

опекуны лиц, нуждающихся в постоянном уходе в соответствии с заключением врачебной комиссии;

работники и служащие ВС Украины, Нацполиции, Нацгвардии Украины, ГНСУ и СБУ;

студенты дневной и дуальной формы обучения.

Что же касается изменений в 2023 году, то адвокат отмечает, что никакие изменения по мобилизации многодетных родителей в 2023 году в ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации не вносились.

Какие документы подтверждают статус семьи как многодетной?

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, детей из такой семьи и их право на получение льгот согласно Закону Украины Об охране детства, является соответствующее удостоверение.

Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, родители должны обратиться:

в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;

в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

в Центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте или электронной почте.

Чтобы получить удостоверение, необходимо подать следующие документы:

Заявление одного из родителей для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка из многодетной семьи, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Фотокарточку (цветную или черно-белую) размером 30 × 40 мм.

Документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака).

Копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины)

Справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится по дневной форме обучения в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования)

Копию свидетельства о рождении детей.

Копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке).

Копии страниц паспорта родителей.

Копию вида на постоянное жительство родителей, если они являются иностранцами или лицами без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

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