Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования

Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования
Фото: Getty Images

Российская Федерация почти полностью уничтожила систему аварийной готовности и реагирования на Запорожской АЭС, МАГАТЭ пока не отреагировало на эту ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Оккупанты продолжают осуществлять безумное давление на персонал ЗАЭС, прибегают к запугиваниям, обыскам в частных домах сотрудников станции, запрещают контакты с лицами, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории. При попытке людей покинуть оккупированную территорию, этому препятствуют и угрожают конфискацией имущества.

– Из-за демонтажа или похищения российскими захватчиками важных элементов систем, вывода из строя части компьютерной техники и т.д. значительных усилий и ресурсов требует восстановления система физической защиты на станции. Оккупанты почти полностью деградировали систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС, – рассказали в ГИЯРУ.

По приказу оккупационной администрации, ядерные террористы заблокировали передачу информации с Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Запорожской АЭС.

– Об этом случае, который угрожает безопасности на ЗАЭС, украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, однако не получал сообщений о возможных планируемых мерах со стороны Агентства для урегулирования этой ситуации, – отметил и.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков во время онлайн-встречи с международными партнерами.

Руководитель ГИЯРУ в очередной раз подчеркнул, что восстановление систем ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС возможно только при условии полной деоккупации и демилитаризации станции.

Читайте также
Оккупанты превращают территорию вокруг ЗАЭС в военную базу
Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования

АЕС, Война в Украине, ЗАЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В МВД анонсировали создание новых бригад Гвардии наступления
танк ЗСУ
Это унижение Европы и оправдание агрессии РФ: Подоляк и МИД отреагировали на заявления Орбана
Орбан, Подоляк
Столтенберг обратился к членам НАТО из-за истощения запасов боеприпасов
Єнс Столтенберг
Четыре блогера, публиковавшие работу ПВО, взяты под домашний арест
Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования
Зеленский провел Ставку: по Украине пройдет ревизия всех укрытий
Володимир Зеленський
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (2.06.2023)
Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (2.06.2023)
Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь