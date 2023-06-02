Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийного реагирования ЗАЭС — Госатомрегулирования

Российская Федерация почти полностью уничтожила систему аварийной готовности и реагирования на Запорожской АЭС, МАГАТЭ пока не отреагировало на эту ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Оккупанты продолжают осуществлять безумное давление на персонал ЗАЭС, прибегают к запугиваниям, обыскам в частных домах сотрудников станции, запрещают контакты с лицами, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории. При попытке людей покинуть оккупированную территорию, этому препятствуют и угрожают конфискацией имущества.

– Из-за демонтажа или похищения российскими захватчиками важных элементов систем, вывода из строя части компьютерной техники и т.д. значительных усилий и ресурсов требует восстановления система физической защиты на станции. Оккупанты почти полностью деградировали систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС, – рассказали в ГИЯРУ.

По приказу оккупационной администрации, ядерные террористы заблокировали передачу информации с Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Запорожской АЭС.

– Об этом случае, который угрожает безопасности на ЗАЭС, украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, однако не получал сообщений о возможных планируемых мерах со стороны Агентства для урегулирования этой ситуации, – отметил и.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков во время онлайн-встречи с международными партнерами.

Руководитель ГИЯРУ в очередной раз подчеркнул, что восстановление систем ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС возможно только при условии полной деоккупации и демилитаризации станции.

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