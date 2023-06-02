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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти майже повністю знищили систему аварійного реагування ЗАЕС – Держатомрегулювання

Окупанти майже повністю знищили систему аварійного реагування ЗАЕС – Держатомрегулювання
Фото: Getty Images

Російська Федерація майже повністю знищила систему аварійної готовності та реагування на Запорізькій АЕС, МАГАТЕ поки не відреагувало на цю ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Окупанти продовжують здійснюють шалений тиск на персонал ЗАЕС, вдаються до залякувань, обшуків у приватних помешканнях співробітників станції, забороняють контакти з особами, що перебувають на підконтрольній українському уряду території. При спробі людей покинути окуповану територію, цьому перешкоджають та погрожують конфіскацією майна.

– Через демонтаж чи викрадення російськими загарбниками важливих елементів систем, виведення з ладу частити комп’ютерної техніки тощо значних зусиль та ресурсів потребує відновлення система фізичного захисту на станції. Окупанти майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС, – розповіли в ДІЯРУ.

За наказом окупаційної адміністрації, ядерні терористи заблокували передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки Запорізької АЕС.

– Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації, – зазначив  в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час онлайн-зустрічі з міжнародними партнерами.

Керівник ДІЯРУ вкотре підкреслив, що відновлення систем ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС можливе лише за умови повної деокупації та демілітаризації станції.

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АЕС, Війна в Україні, ЗАЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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