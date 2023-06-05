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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

На Харьковщине могут эвакуировать жителей из приграничных населенных пунктов

Евакуація дітей
Фото: Getty Images

В Харьковской области не исключают эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов из-за увеличения количества обстрелов Россией.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что за последние сутки было обстреляно 26 населенных пунктов. В результате вражеских атак два человека погибли, трое — получили ранения.

– Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации для детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается, – сказал Синегубов.

Напомним, что 4 июня российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области, погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома горожан.

Также оккупанты обстреляли село Песчаное Купянского района и пгт Золочев Богодуховского района.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 467-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Евакуація, Російська агресія, Харьковская область
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За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.

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