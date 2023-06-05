На Харьковщине могут эвакуировать жителей из приграничных населенных пунктов
В Харьковской области не исключают эвакуацию жителей приграничных населенных пунктов из-за увеличения количества обстрелов Россией.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что за последние сутки было обстреляно 26 населенных пунктов. В результате вражеских атак два человека погибли, трое — получили ранения.
– Мы сейчас принимаем решение о возможной принудительной эвакуации для детей и людей взрослого возраста из приграничных населенных пунктов, где мы видим, что военная обстановка ухудшается, – сказал Синегубов.
Напомним, что 4 июня российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области, погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома горожан.
Также оккупанты обстреляли село Песчаное Купянского района и пгт Золочев Богодуховского района.
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