Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
На освобожденной территории Харьковской области работники ГБР обнаружили очередной тайник с российским оружием, которое оккупанты не успели забрать с собой во время отступления.
Схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района.
– В тайнике были противотанковые гранаты, различные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами различного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия — более 10 тонн, – говорится в сообщении.
Кроме того, россияне оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку ЗУ-23.
По оперативной информации, оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.
Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские же защитники говорят, символично, что оружие, с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло