Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов

На освобожденной территории Харьковской области работники ГБР обнаружили очередной тайник с российским оружием, которое оккупанты не успели забрать с собой во время отступления.

Схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района.

– В тайнике были противотанковые гранаты, различные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами различного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия — более 10 тонн, – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку ЗУ-23.

По оперативной информации, оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.



Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские же защитники говорят, символично, что оружие, с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих.

Источник : ГБР

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