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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов

Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Фото: ГБР

На освобожденной территории Харьковской области работники ГБР обнаружили очередной тайник с российским оружием, которое оккупанты не успели забрать с собой во время отступления.

Схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района.

– В тайнике были противотанковые гранаты, различные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами различного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия — более 10 тонн, – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку ЗУ-23.

Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Фото: ДБР
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Фото: ДБР
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Фото: ДБР
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Фото: ДБР
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Фото: ДБР
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов
Гранаты, мины и зенитная установка. В Харьковской области обнаружили тайник оккупантов

По оперативной информации, оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

Все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ. Украинские же защитники говорят, символично, что оружие, с которым оккупанты пришли на нашу землю, будет использовано против них самих.

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Источник: ГБР
Война в Украине, ГБР, Летальное оружие, Російська агресія, Харьковская область
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