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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака РФ на Чугуев и подготовка к контрнаступлению: 467-й день войны

Ключевые события
00:16
Украина достигнет успеха во время контрнаступления — советник президента США
00:13
Армия РФ нанесла удары по Чугуеву
00:12
Эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
00:10
Эксперт: Главная задача РДК и легиона Свобода России — оттягивание с территории Украины
Атака РФ на Чугуев и подготовка к контрнаступлению: 467-й день войны
5 июня, 0:16

Украина достигнет успеха во время контрнаступления — советник президента США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что долгожданное украинское контрнаступление приведет к тому, что Киев освободит стратегически важную территорию.

— Сколько именно и в каких местах — это будет зависеть от развития событий на месте, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении, — сказал Салливан.

5 июня, 0:13

Армия РФ нанесла удары по Чугуеву

Российские войска нанесли удары по Чугуеву Харьковской области. Информации о последствиях атаки на данный момент нет, сообщил начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко.

5 июня, 0:12

Эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине

Держать мощный темп атак, как сейчас Россия не сможет больше нескольких недель, ведь запасы уже истощены. Но угроза ракетных атак пока остается.

— Готовых к применению есть 76, это Кинжал. Что касается производства Х-101 и Х-555, и Калибр, всех этих трех типов, на сегодняшний день есть основания полагать, что это может быть до 50 единиц в месяц, — отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

5 июня, 0:10

Эксперт: Главная задача РДК и легиона Свобода России — оттягивание с территории Украины

РДК и Легион Свобода России могут охватить до 300 км по фронту в Белгородской области, утверждает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— С учетом наличия по протяженности всей границы с неоккупированной частью Украины сил и средств РОВ, они могут контролировать максимум 50 км, — рассказал он.

Коваленко считает, что даже с учетом перспективы для РДК и Легиона, для РОВ нет в настоящее время шансов закрыть даже на половину то, что могут охватить партизаны.

Главная задача подразделений Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России — оттягивание сил армии РФ с территории Украины, уверен Коваленко.

Война в Украине
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На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

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