Атака РФ на Чугуев и подготовка к контрнаступлению: 467-й день войны
Украина достигнет успеха во время контрнаступления — советник президента США
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что долгожданное украинское контрнаступление приведет к тому, что Киев освободит стратегически важную территорию.
— Сколько именно и в каких местах — это будет зависеть от развития событий на месте, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении, — сказал Салливан.
Армия РФ нанесла удары по Чугуеву
Российские войска нанесли удары по Чугуеву Харьковской области. Информации о последствиях атаки на данный момент нет, сообщил начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко.
Эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
Держать мощный темп атак, как сейчас Россия не сможет больше нескольких недель, ведь запасы уже истощены. Но угроза ракетных атак пока остается.
— Готовых к применению есть 76, это Кинжал. Что касается производства Х-101 и Х-555, и Калибр, всех этих трех типов, на сегодняшний день есть основания полагать, что это может быть до 50 единиц в месяц, — отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко.
Эксперт: Главная задача РДК и легиона Свобода России — оттягивание с территории Украины
РДК и Легион Свобода России могут охватить до 300 км по фронту в Белгородской области, утверждает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
— С учетом наличия по протяженности всей границы с неоккупированной частью Украины сил и средств РОВ, они могут контролировать максимум 50 км, — рассказал он.
Коваленко считает, что даже с учетом перспективы для РДК и Легиона, для РОВ нет в настоящее время шансов закрыть даже на половину то, что могут охватить партизаны.
Главная задача подразделений Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России — оттягивание сил армии РФ с территории Украины, уверен Коваленко.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов