Атака РФ на Чугуев и подготовка к контрнаступлению: 467-й день войны

5 июня, 0:10

Эксперт: Главная задача РДК и легиона Свобода России — оттягивание с территории Украины

РДК и Легион Свобода России могут охватить до 300 км по фронту в Белгородской области, утверждает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— С учетом наличия по протяженности всей границы с неоккупированной частью Украины сил и средств РОВ, они могут контролировать максимум 50 км, — рассказал он.

Коваленко считает, что даже с учетом перспективы для РДК и Легиона, для РОВ нет в настоящее время шансов закрыть даже на половину то, что могут охватить партизаны.

Главная задача подразделений Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России — оттягивание сил армии РФ с территории Украины, уверен Коваленко.