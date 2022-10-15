Таблетки Виагры с собой и изнасилование детей: в ООН назвали сексуальное насилие военной тактикой РФ

Октябрь, 15 в 1:07

Изнасилование и сексуальное насилие, к которым прибегают российские военные в Украине, являются частью “военной стратегии” РФ.

Об этом заявила специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен.

Она отметила, что у россиян это “преднамеренная тактика по дегуманизации жертв”.

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— Когда женщин удерживают целыми днями и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда ты видишь отрезанные гениталии, когда слышишь, как женщины свидетельствуют о российских солдатах, имеющих с собой виагру, это военная стратегия, — говорит представитель ООН.

Также она отметила, что воспоминания жертв о сказанном оккупантами во время изнасилования также являются подтверждением того, что это “явно намеренная тактика дегуманизации жертв”.

По словам Паттен, “согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия составляет от 4 до 82 лет”. Она добавила, что жертвами являются в основном женщины и девушки, но также сексуальное насилие испытывают мужчины и мальчики.