На Киевщине запретили развлекательные мероприятия после 21:00

В Киевской области все развлекательные мероприятия, в частности концерты, шоу-программы, дискотеки, должны заканчиваться не позднее 21:00.

Решение о временных ограничениях было принято на заседании оперативного штаба Киевской областной военной администрации.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

— Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому в этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу. За нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность. Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения, — подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением сотрудников полиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.