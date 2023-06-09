На Київщині заборонили розважальні заходи після 21:00

У Київській області всі розважальні заходи, зокрема концерти, шоу-програми, дискотеки, мають закінчуватися не пізніше 21:00.

Рішення про часові обмеження було ухвалено на засіданні оперативного штабу Київської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

– Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому в цей період усі розважальні заклади без винятку мають припиняти свою роботу. За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану, – наголосив Кравченко.

Він зазначив, що перевірки дотримання норм у регіоні проводитимуться регулярно із залученням працівників поліції.

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