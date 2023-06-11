Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Ивана Мазепы
В Киево-Печерской лавре впервые отслужили панихиду по гетману Ивану Мазепе.
Панихида состоялась во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры. Этот уникальный памятник находится под охраной ЮНЕСКО и был построен 325 лет назад на средства Ивана Мазепы.
В свое время украинского государственника и мецената Российская империя по приказу царя Петра I предала анафеме.
Даже сейчас Русская православная церковь его проклинает за то, что он желал независимости Украины и видел ее развитие как европейского государства, а также заключил союз со шведским королем Карлом XII.
Российская империя, а впоследствии и Россия, делала все, чтобы стереть Мазепу из истории, оболгать его и клеймить предателем. Хотя ни одна мировая и украинская церковь не признавала анафему, УПЦ МП, которая арендовала лавру, не осмеливалась чествовать гетмана.
Сейчас в лавре произошло восстановление исторической и духовной справедливости.
— Сегодня в лавре впервые публично помолились за упокой гетмана Ивана Мазепы. Духовная и историческая справедливость восстановлена, — написал в Facebook священнослужитель ПЦУ и ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко.
Он также сообщил, что 11 июня из хранилищ на несколько часов были вынесены некоторые реликвии лавры, подаренные ей Мазепой, в частности оригинал гравюры, на которой есть прижизненный портрет гетмана. Коваленко отметил, что это только начало хороших новостей из украинской лавры.
Кроме того, министр культуры и представители ЮНЕСКО объявили о старте реставрации этой святыни. Восстанавливать ее будут за счет иностранных благотворителей. Работы обещают завершить до начала зимы. Также на территории лавры заработает музей Ивана Мазепы.
Тем временем в России Мазепу продолжают демонизировать. Панихиду по гетману уже активно обсуждают в российских пабликах. Кремлевские пропагандисты беснуются из-за того, что Украина восстанавливает память о том, кто еще три века назад понимал, что наше государство должно идти европейским путем, подальше от московитов.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова