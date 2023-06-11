У Києво-Печерській лаврі вперше помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи

У Києво-Печерській лаврі вперше відслужили панахиду за гетьманом Іваном Мазепою.

Панахида відбулася у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври. Ця унікальна пам’ятка перебуває під охороною ЮНЕСКО і була збудована 325 років тому на кошти Івана Мазепи.

Свого часу українського державника та мецената Російська імперія за наказом царя Петра I піддала анафемі.

Навіть нині Російська православна церква його проклинає, за те, що він бажав незалежності України та бачив її розвиток як європейської держави, а також уклав союз із шведським королем Карлом XII.

Російська імперія, а згодом і Росія, робила все щоб стерти Мазепу з історії, оббрехати його й таврувати зрадником. Хоча жодна світова та українська церква не визнавала анафему, УПЦ МП, яка орендувала лавру, не осмілювалася вшановувати гетьмана.

Нині у лаврі відбулося відновлення історичної й духовної справедливості.

— Сьогодні в Лаврі вперше публічно помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи. Духовну і історичну справедливість відновлено, – написав у Facebook священнослужитель ПЦУ та ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко.

Він також повідомив, що 11 червня зі сховищ на декілька годин було винесено деякі реліквії лаври, подаровані їй Мазепою, зокрема оригінал гравюри, на якій є прижиттєвий портрет гетьмана. Коваленко зазначив, що це лише початок добрих новин з української лаври.

Крім того міністр культури та представники ЮНЕСКО оголосили про старт реставрації цієї святині. Відновлюватимуть її за кошт іноземних благодійників. Роботи обіцяють завершити до початку зими. Так само на території лаври запрацює музей Івана Мазепи.

Тим часом в Росії Мазепу продовжують демонізувати. Панахиду за гетьмана вже активно обговорюють у російських пабліках. Кремлівські пропагандисти біснуються через те що Україна відновлює пам’ять про того, хто ще три століття тому розумів, що наша держава має йти європейським шляхом, подалі від московитів.

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