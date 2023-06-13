Бої жорсткі, але український рух є – це дуже важливо: Зеленський про деокупацію територій

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухали ключові доповіді від командувачів оперативних та найгарячіших напрямків – Хортиця і Таврія.

Про це заявив глава держави у вечірньому відеозверненні за 12 червня 2023 року.

– Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Я дякую за це кожному, хто зараз у бою, підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках, – заявив президент України.

За словами Зеленського, генерали Олександр Сирський і Олександр Тарнавський доповіли сьогодні про успіхи, які вже має Україна, на яких точках фронту потребується посилення та якими діями можна зламати більше російських позицій.

– Дякую нашим хлопцям за кожен український прапор, який зараз повертається на законне місце в селах на щойно деокупованій території! Дякую й за вагоме поповнення нашого обмінного фонду, – зазначив глава держави.

Він розповів, що на Ставці була заслухана доповідь Головкома щодо загальної ситуації, МВС та СБУ, яка стосується стабілізаційних заходів на деокупованій території.

Водночас Україна зараз дуже активно працює з постачанням необхідної зброї та снарядів. Також була доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога, проте Україна зберігає та посилює оперативне домінування.

– Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку, – сказав президент України.

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