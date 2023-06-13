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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Срок завершился! УПЦ МП до сих пор не подписала документы о передаче имущества лавры

ченець УПЦ МП на території лаври
Фото: Depositphotos

Украинская православная церковь Московского патриархата в установленный срок не подписала акты приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

— Должны констатировать, что срок завершился и УПЦ до сих пор этого не сделала. Это и все другие препятствия будут приобщены к судебному делу, — написал министр.

Он добавил, что по закону УПЦ МП должна была подписать Акт приема-передачи государственного имущества в течение трех рабочих дней со дня получения, а также требование о передаче в распоряжение заповедника ключей от замков и дверей ко всем 79 объектам государственного имущества, указанным в Акте.

Ткаченко отметил, что в начале июля Национальный заповедник Киево-Печерская лавра ожидает решения Хозяйственного суда Киева об обязательстве УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом его владельцем, переданным в соответствии с Договором №2 от 19.07.2013, который расторгнут с 29.03.2023 года.

Он подчеркнул, что отчет Комиссии МКИП по приему-передаче имущества и требования заповедника будут доказательствами многочисленных нарушений, допущенных УПЦ, а также совершения представителями УПЦ препятствий в пользовании имуществом заповедника в судебном заседании для вынесения соответствующего решения.

Комиссия МКИП завершила свою работу в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра 5 июня. Она выявила нарушения со стороны УПЦ МП и подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества.

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Киево-Печерская лавра, Минкульт, Александр Ткаченко, УПЦ МП
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