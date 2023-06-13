Термін завершився! УПЦ МП досі не підписала документи щодо передання майна лаври
Українська православна церква Московського патріархату у встановлений термін не підписала акти приймання-передання державного майна Києво-Печерської лаври.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
— Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи, – написав міністр.
Він додав, що за законом УПЦ МП мала підписати Акт приймання-передання державного майна протягом трьох робочих днів з дня отримання, а також вимогу щодо передання у розпорядження заповідника ключів від замків та дверей до всіх 79 об’єктів державного майна, вказаних у Акті.
Ткаченко зазначив, що на початку липня Національний заповідник Києво-Печерська лавра очікує на рішення Господарського суду Києва про зобов’язання УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном його власником, переданим відповідно до Договору №2 від 19.07.2013, який розірваний з 29.03.2023 року.
Він підкреслив, що звіт Комісії МКІП з приймання-передання майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника в судовому засіданні для винесення відповідного рішення.
Комісія МКІП завершила свою роботу в Національному заповіднику Києво-Печерська лавра 5 червня. Вона виявила порушення з боку УПЦ МП та підписала із заповідником акт приймання-передання державного майна.
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