Права женщин ВПЛ и их адаптация в сельской местности: советы и удачный опыт активных громад

Опрятная комната в небольшом сельском доме. Здесь жительница поселка Вергуны Черкасской области Татьяна Лупакова живет всего полгода вместе с двумя детьми, оставив родной город Изюм из-за полномасштабной войны.

С тех пор она уже успела столкнуться с проблемами, которые хорошо знакомы перемещенным лицам, прибывшим не к друзьям или родственникам, а в новое незнакомое место.

— Впервые я прибыла в другой поселок. Там нас поселили в приюте в школе, хотя очень быстро предоставили дом. Но я — житель города, то есть квартиры, а здесь — “условия” на улице: воду пришлось носить, душ — принимать у соседей, а стирать — у волонтеров, — говорит Татьяна.

В сельском совете говорили, что помогут, но ничего не делали. Оказалось, что школа в соседнем селе, и там детей не хотели принимать из-за потери документов. А единственный на несколько поселений врач не всегда был на месте. Поэтому, когда у семьи Татьяны появился шанс переехать, они им воспользовались.

Но обычно девушки и женщины ВПЛ, имеющие похожую историю, испытывают еще и психологические проблемы, что является следствием травмы или потери близких, изменения среды, привычного пространства и окружения, то есть так называемого социального капитала — родственных и дружеских связей и контактов в рамках общественных и политических организаций.

Исследование кандидата психологических наук Екатерины Педько “Психологические факторы восстановления социального капитала ВПЛ” показало, что потеря привычного быта и социального капитала ведет к усилению недоверия, социальной изоляции и отсутствию мотивации для построения новых социальных сетей.

— В нашем исследовании было опрошено 100 человек ВПЛ и 100 человек контрольной группы, которые не меняли место жительства в течение длительного периода жизни. Ключевая особенность между ними заключается в том, что перемещенные лица более ориентированы на ближайшие связи, что мешает им адаптироваться в обществе, поскольку социальный капитал — это еще и налаживание связей и с людьми, и с организациями снаружи. Они не так тесны, но должны быть для полноценной социализации, — утверждает автор исследования. — И решить эти проблемы самостоятельно часто бывает сложно.

Удачный опыт адаптации женщин и девушек ВПЛ

Совершенствование стратегий социальной сплоченности внутренне перемещенных женщин и их семей в принимающих общинах сейчас является целью многочисленных общественных организаций. В сельской местности подобную программу реализовала общественная организация Сельские женщины Украины в рамках проекта “Адвокационные усилия для обеспечения доступа к услугам для женщин и девушек, пострадавших от войны”, который охватил четыре громады во Львовской области.

— Нашей целью было рассказать о правах женщин, о резолюции ООН 1325 “Женщины, мир, безопасность” именно женщинам в селах, и акцент был направлен именно на снижение конфликта между внутренне перемещенными лицами и местными женщинами, — объясняет заместитель председателя организации Сельские женщины Украины Вера Жолубак.

Подружиться, предоставить им новые возможности, познакомить с различными организациями и структурами, которые работают для женщин, чтобы они познакомились с темой женского лидерства, чтобы разбирались в местных политиках.

За полгода, что длился проект, воплощенный при поддержке правительства Канады, в Глинянской, Белзской, Новоярычевской и Сходницкой громадах Львовской области прошли серии офлайн-встреч с женщинами и девушками ВПЛ, где обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются последние, проживая в сельской местности.

Как оказалось в процессе работы, приоритетными были вопросы относительно услуг здравоохранения, наличия связи, интернета, доступности образования и даже психологической помощи.

Были также составлены совместные планы действий и сформированы предложения в органы местного самоуправления. И это действительно помогло в адаптации, утверждает Елена Цилуйко, которая переехала из города Золотое Луганской области в село Воютичи Львовской области и, благодаря проекту, сама создала объединение из местных женщин ВПЛ.

— Эти встречи помогли нам, переселенкам, перезнакомиться друг с другом. Мы узнали сколько нас, из каких мы городов, даже из Мариуполя были женщины. Были те, кому нужна была помощь, и это проявилось уже в процессе дружеского разговора. И главное: мы начали объединяться, создали группу в мессенджере для взаимоподдержки и помощи. Начали собираться, чтобы изготавливать свечи для фронта, а сейчас готовим энергетические батончики, — вспоминает Цилуйко.

У нее есть советы и для тех, кто только начинает свой путь в статусе внутренне перемещенного лица. Главное — не закрываться в себе и попробовать проявить активность. Также стоит делать что-то полезное для фронта или местной общины, тогда со временем товарищеские и дружеские отношения должны появиться и в новом городе.

Опыт объединения и адаптации женщин и девушек ВПЛ на базе религиозной организации

Проявить инициативу и создать штаб по помощи переселенцам должны и местные громады. Подобная инициатива заработала, например, в Глинянской ОТГ той же Львовской области на базе церкви.

Ее организатором стал местный священник Андрей Лукачик, создавший социальное пространство для внутренне перемещенных лиц с уклоном на помощь именно женщинам ВПЛ. В здании есть конференц-зал, столовая и кухня.

Сейчас там проходят встречи с представителями благотворительных организаций, форумы возможностей, встречи с юристами, где предоставляют именно этот вид помощи и объясняют местные законодательные инициативы, а также проводят мероприятия по психологической поддержке с привлечением профессиональных психологов.

— Нам удалось наладить контакты с международными благотворительными организациями. Они шлют гуманитарную помощь, которую выдаем в нашем хабе. Это одежда, лекарства, бытовые вещи. Мы также проводили поиск новых мест проживания для перемещенных женщин, разговаривали с владельцами квартир и домов о возможности их принять и помогали в поисках работы, — говорит Андрей Лукачик.

Основной совет от него заключается в эффективной организации сообщества внутренне перемещенных лиц, потому что получить помощь нескольким людям сложнее, чем целой группе, которую замечают и с которой должны считаться уже и руководители принимающих общин.

Главной же проблемой женщин и девушек, которые изменили место жительства из-за войны, он называет потерю веры в будущее, энергии и мотивации к действиям, и с этим им должны помогать не только психологи, но и представители самой общины, которым необходимо проявить понимание и гуманизм.

Этот материал стал возможным благодаря ОО “Женщины в медиа” при поддержке правительства Канады в рамках проекта “Голос женщин и лидерство — Украина”, который внедряет Украинский Женский Фонд”.

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