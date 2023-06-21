Денежная поддержка для украинцев: как получить 6 660 грн от HIAS

С началом полномасштабной войны большинство стран мира поддерживали украинцев, которые остались без дома или стали вынужденными переселенцами.

Например, американская организация HIAS запускала проект денежной помощи для украинцев. HIAS действовала через благотворительный фонд Право на защиту, который был единственным официальным представителем организации в Украине.

Что предусматривает помощь от HIAS и можно ли сейчас получить помощь — узнавали Факты ICTV .

Что предполагает помощь

Денежная поддержка от HIAS составляет 6 660 грн на каждого члена семьи.

Кто может получить помощь

Ее могли получить пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской области.

Обратиться за денежной помощью могли не только люди, потерявшие жилье, бизнес или средства к существованию в результате военных действий в Киевской области, но и уязвимые семьи ВПЛ, которые переместились в Киевскую область.

Следовательно, получить денежную помощь могли следующие категории:

семьи переселенцев, которые переехали за последние 30 дней;

домохозяйства, пострадавшие от обстрелов;

семьи, потерявшие члена семьи.

Организация HIAS также предоставляла денежную помощь переселенцам, которые переехали более 30 дней назад, но имеют низкий доход — менее 5 400 грн на человека в течение последних трех месяцев.

Такие ВПЛ могли получить выплаты при условиях:

в семье двое или более детей;

в семье есть лица с инвалидностью;

в семье есть пожилые люди (от 55 лет);

домохозяйство ведется одним человеком (мужчиной или женщиной);

в семье есть беременные женщины и женщины с младенцами до двух лет.

Как получить 6 660 грн

К сожалению, прием заявок на эту помощь уже завершился!

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