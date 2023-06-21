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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Грошова підтримка для українців: як отримати 6 660 грн від HIAS

Грошова підтримка для українців: як отримати 6 660 грн від HIAS
Фото: Depositphotos

З початком повномасштабної війни більшість країн світу підтримували українців, які залишилися без дому або стали вимушеними переселенцями.

Наприклад, американська організація HIAS запускала проєкт грошової допомоги для українців. HIAS діяла через благодійний фонд Право на захист, який був єдиним офіційним представником організації в Україні.

Що передбачає допомога від HIAS та чи можна зараз отримати допомогу  – дізнавалися Факти ICTV.

Що передбачає допомога

Грошова підтримка від HIAS становить 6 660 грн на кожного члена родини.

Хто може отримати допомогу

Її могли отримати постраждалі від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області.

Звернутися по грошову допомогу могли не лише люди, що втратили житло, бізнес чи засоби до існування внаслідок воєнних дій на Київщині, але й вразливі родини ВПО, які перемістилися у Київську область.

Отже, отримати грошову допомогу могли такі категорії:

  • сім’ї переселенців, які переїхали за останні 30 днів;
  • домогосподарства, які постраждали від обстрілів;
  • сім’ї, що втратили члена сім’ї.

Організація HIAS також надавала грошову допомогу переселенцям, які переїхали понад 30 днів тому, але мають низький дохід — менше ніж 5 400 грн на особу протягом останніх трьох місяців.

Такі ВПО могли отримати виплати за умов:

  • у сім’ї є двоє чи більше дітей;
  • у сім’ї є особи з інвалідністю;
  • у сім’ї є люди похилого віку (від 55 років);
  • домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою);
  • у складі сім’ї є вагітні жінки та жінки з немовлятами до 2 років.

Як отримати 6 660 грн

На жаль, прийом заявок на цю допомогу вже завершився!

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благодійні фонди, Війна в Україні, виплати, Гроші
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