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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В РФ депортировали еще 600 украинцев с временно оккупированных территорий — ЦНС

евакуація, депортація
Фото: УНИАН

С конца мая по первые числа июня в Ростовскую область России было депортировано еще 600 украинцев из временно оккупированных регионов.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Речь идет о жителях Дебальцево, Докучаевска (Донецкая область) и Старобельска (Луганская область). Именно там находятся лагеря распределения, где жителей держат перед депортацией.

– В дальнейшем оккупационная администрация отдает указание так называемому “Министерству транспорта”, которое должно выделить автобусы. В то же время “Министерство здравоохранения” должно обеспечить медицинское сопровождение. И последнее, “Главное управление МЧС РФ” осуществляет непосредственную перевозку и сопровождение наших граждан, – говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества.

Напомним, 27 апреля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об условиях для дальнейшей незаконной депортации в Россию жителей оккупированных регионов Украины.

Ранее в Европарламенте заявляли, что Российская Федерация могла незаконно депортировать до 300 тыс. украинских детей.

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Война в Украине, Депортация, Донецкая область, Луганская область, Російська агресія
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