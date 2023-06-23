В РФ депортировали еще 600 украинцев с временно оккупированных территорий — ЦНС
С конца мая по первые числа июня в Ростовскую область России было депортировано еще 600 украинцев из временно оккупированных регионов.
Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
Речь идет о жителях Дебальцево, Докучаевска (Донецкая область) и Старобельска (Луганская область). Именно там находятся лагеря распределения, где жителей держат перед депортацией.
– В дальнейшем оккупационная администрация отдает указание так называемому “Министерству транспорта”, которое должно выделить автобусы. В то же время “Министерство здравоохранения” должно обеспечить медицинское сопровождение. И последнее, “Главное управление МЧС РФ” осуществляет непосредственную перевозку и сопровождение наших граждан, – говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества.
Напомним, 27 апреля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об условиях для дальнейшей незаконной депортации в Россию жителей оккупированных регионов Украины.
Ранее в Европарламенте заявляли, что Российская Федерация могла незаконно депортировать до 300 тыс. украинских детей.
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