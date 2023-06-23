До РФ депортували ще 600 українців із тимчасово окупованих територій – ЦНС

Із кінця травня по перші числа червня до Ростовської області Росії було депортовано ще 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Йдеться про жителів Дебальцевого, Докучаєвська (Донецька область) й Старобільська (Луганська область). Саме там розташовані табори розподілення, де людей тримають перед депортацією.

– Надалі окупаційна адміністрація віддає вказівку так званому “Міністерству транспорту”, яке повинно виділити автобуси. Водночас “Міністерство охорони здоров’я” має забезпечити медичний супровід. І останнє, “Головне управління МНС РФ” здійснює безпосереднє перевезення та супроводження наших громадян, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що кожен зі співробітників цих структур відомий й понесе покарання за злочини проти людства.

Нагадаємо, 27 квітня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про умови для подальшої незаконної депортації в Росію жителів окупованих регіонів України.

Раніше у Європарламенті заявляли, що Російська Федерація могла незаконно депортувати до 300 тис. українських дітей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.