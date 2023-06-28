Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться

В Украине продолжают действовать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). То есть украинцы, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны, в 2023 году продолжают получать государственную помощь.

Год назад, в марте 2022 года, Министерство экономики сообщило, что для поддержки внутренне перемещенных лиц на территории Украины предусмотрена ежемесячная помощь от государства. Денежные выплаты предусматривают:

2 тыс. грн для лиц от 18 лет;

для лиц от 18 лет; 3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Эти выплаты осуществляют ежемесячно, однако украинцы со статусом ВПЛ жалуются на длительные задержки. Факты ICTV узнавали, куда звонить и обращаться, если на карту не приходят выплаты ВПЛ.

Не приходят выплаты для ВПЛ: куда звонить и что делать

Первое, что стоит сделать, это не паниковать! Выплаты действительно могут задерживаться по техническим причинам, но все ВПЛ, которые имеют право на государственную помощь, их обязательно получат.

Если деньги уже должны были быть зачислены на карту, но их все еще нет, вы можете позвонить:

Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48 );

); в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066)813-62-39) ;

; обратиться в свой ЦПАУ и управление соцзащиты.

Кроме того, вы можете отправить сообщение в мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции и сообщить о задержке выплат.

После личного обращения ваши данные проверят и пришлют средства!

Когда ждать выплат ВПЛ – числа

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики в АО Ощадбанк ежемесячно:

к 3;

13;

23 числу.

Но раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

Почему выплаты могут задерживаться?

В Минсоцполитики отмечают, что самой главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, которые имеют право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

– Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее, – отмечают в Минсоцполитики.

В Минсоцполитики советуют лично обращаться по номерам, которые мы оставили вверху!

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