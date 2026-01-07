В Україні продовжують діяти виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тобто українці, які вимушені були покинути домівки через війну, у 2026 році продовжують отримувати державну допомогу.

Для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачено щомісячну допомогу від держави. Грошові виплати передбачають:

2 тис. грн для осіб від 18 років;

для осіб від 18 років; 3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Ці виплати здійснюють щомісячно. Факти ICTV дізнавалися, куди телефонувати та звертатися, якщо на картку не приходять виплати ВПО.

Не приходять виплати для ВПО: куди телефонувати та що робити

Перше, що варто зробити, це не панікувати! Виплати дійсно можуть затримуватися з технічних причин, але усі ВПО, які мають право на державну допомогу, їх обов’язково отримають.

Усі, хто має право на соціальні виплати, зокрема сім’ї з дітьми, малозабезпечені родини, одинокі матері й батьки, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, повинні звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.

Саме ця структура відповідає за допомогу при народженні дитини, виплати для дітей з інвалідністю чи під опікою, соціальну підтримку малозабезпечених, компенсації з догляду, допомогу ВПО, пільги, житлові субсидії та інші види допомог, визначені законом.

Подати документи на отримання виплат або дізнатися про причини затримки можна різними способами:

звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або до фронт-офісів у ЦНАПах,

для тих, хто надає перевагу дистанційному обслуговуванню, доступні сучасні цифрові інструменти, зокрема офіційний вебпортал ПФУ (pfu.gov.ua),

мобільний застосунок Пенсійного фонду,

номер контакт-центру 0 800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71

портал Дія, де вже доступна частина послуг. У деяких випадках документи можна подати навіть через поштове відділення — наприклад, коли мова йде про продовження виплат без зміни умов.

Таким чином тепер громадянам не потрібно шукати різні інстанції для вирішення соціальних питань, адже усі функції зосереджені в одному органі. Це робить систему більш зрозумілою, зручною та доступною, адже Пенсійний фонд пропонує як традиційні канали звернення, так і сучасні онлайн-сервіси.

Під час затримки виплат у ПФУ радять:

перевірити кабінет на порталі ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua);

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або зателефонувати на гарячу лінію;

перевірити реквізити, документи, строк дії довідок, чи не завершився строк виплат;

за необхідності — поновити виплату або подати нову заяву.

Чому виплати можуть затримуватись

Причиною затримок можуть бути технічні проблеми. Тобто всі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

Категорії осіб, які втратили право на допомогу, зазначено у постанові Кабінету міністрів №94.

Отримати допомогу можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям майнового стану.

Нагадаємо, що змінилися і терміни виплат грошей. Виплати здійснюються щомісячно, згідно з графіком виплат Пенсійного фонду, зазвичай — з 4 по 25 число кожного місяця.

Кому з ВПО відмовлять у виплатах

Відмовлять у виплатах людям, які придбали протягом останніх трьох місяців перед зверненням автомобіль, молодший п’яти років, і ще певним категоріям осіб:

Відмовлять у виплатах людям, які оплатили послугу або роботу на суму більше ніж 100 000 грн, або придбали нерухомість чи земельну ділянку, валюту, цінні метали та папери на суму понад 100 000 грн.

Не мають право на допомогу, що надається внутрішньо переміщеним особам, люди, які мають на депозиті суму більше ніж 100 000 грн.

Не отримають допомоги ті, хто має житло, площею не менше 13,65 м² на одного члена сім’ї на територіях, де бойові дії не ведуться і не є тимчасово окупованою.

Допомогу не призначать людям, які наразі перебувають на державному утриманні або в місцях позбавлення волі.