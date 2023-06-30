Университет культуры — лидер образования в Украине
Информационный ресурс Освіта.ua представил вузы сферы культуры и искусств, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины в 2023 году.
Киевский национальный университет культуры и искусств удерживает лидирующую позицию – первое место в топ-10 лучших заведений высшего образования в сфере культуры и искусств Украины.
Уже три года подряд университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса.
Киевский национальный университет культуры и искусств продолжает активно развиваться и улучшать уровень образовательных услуг для украинских студентов.
Молодежь обучается по новейшим образовательным программам, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, которое проходит в инновационных лабораториях, оснащенных высокотехнологичными мультимедиа. Звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, преподают на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, кино и телевидения, хореографического искусства, дизайна и рекламы, ивент-менеджмента и шоу-бизнеса, театра, кино и эстрады, музыкального искусства.
Михаил Поплавский провозгласил 2023 год – Годом инноваций КНУКиИ, среди которых:
- внедрение модернизированных образовательных программ;
- диджитализация образовательного процесса – Университет в смартфоне;
- создание видеолектория;
- автоматизация университета культуры через СRM-систему;
- запуск МЕТАвселенной и VR-образования;
- создание лаборатории с дополненной реальностью и искусственным интеллектом;
- открытие высокотехнологичного съемочного павильона SPACE-STUDIO ПоплавОК и лаборатории Motion Design.
Университет культуры – университет будущего, инновационное креативное пространство для студентов, позволяющее реализовывать разнообразные проекты и воплощать смелые творческие идеи.
— Самое главное сегодня – сохранить интеллектуальный потенциал страны! Обеспечивать качественное образование и условия для личностного и профессионального развития каждого студента. Мы объединяем в университете культуры самую прогрессивную и талантливую молодежь, – акцентирует ректор КНУКиИ Михаил Поплавский.
Фото: knu_kim