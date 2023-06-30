Університет культури – лідер освіти в Україні

Інформаційний ресурс Освіта.ua представив мистецькі виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року.

Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в топ-10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України.

Уже три роки поспіль університет культури залишається флагманом українського освітнього процесу.

Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів.

Молодь навчається за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.

Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – Роком інновацій КНУКіМ, серед яких:

запровадження модернізованих освітніх програм;

діджиталізація освітнього процесу – Університет у смартфоні;

створення відеолекторію;

автоматизація університету культури через СRM-систему;

запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти;

створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом;

відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO ПоплавОК і лабораторії Motion Design.

Університет культури – це університет майбутнього, інноваційний креативний простір для студентів, що дозволяє реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати сміливі творчі ідеї.

– Найголовніше сьогодні – зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь, – зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.

Фото: knu_kim

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