Монахам УПЦ МП закрыли доступ к некоторым корпусам лавры, их опечатают

Монахам мужского монастыря УПЦ МП закрыли доступ к некоторым корпусам на территории Киево-Печерской лавры. Специальная комиссия 4 июля начнет опечатывание этих помещений.

Как объяснила глава спецкомиссии Минкульта Марьяна Томин, речь идет об опечатывании тех корпусов, где нет монахов.

Адвокат монастыря, протоиерей Никита Чекман опубликовал документ, полученный от Национального заповедника Киево-Печерская лавра, в котором отмечается, что после того, как 5 июня спецкомиссия Минкульта закончила инвентаризацию имущества в лавре и составила акт сдачи-приемки объекта, монахи продолжили пользоваться помещениями, а часть освобождена без передачи ключей.

— С учетом указанного и учитывая статус памятников Нижней Лавры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, заповедником принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям, — говорится в документе.

В то же время заповедник создал новую комиссию, которая 4 июля должна опечатать эти корпуса. Речь идет о Гостином дворе и его кельях.

Если же монастырь не передаст ключи от корпусов, согласно перечню, замки будут заменены, а помещения опечатаны.

Перед этим стало известно, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ МП проиграла суд Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра по делу об устранении препятствий в пользовании имуществом. То есть суд признал законным выселение из лавры.

Источник : Суспільне

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