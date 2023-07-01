Ченцям УПЦ МП закрили доступ до деяких корпусів лаври, їх опечатають

Ченцям чоловічого монастиря УПЦ МП закрили доступ до деяких корпусів на території Києво-Печерської лаври. Спеціальна комісія 4 липня почне опечатування цих приміщень.

Як пояснила голова спецкомісії Мінкульту Мар’яна Томін, йдеться про опечатування тих корпусів, де немає монахів.

Адвокат монастиря, протоієрей Микита Чекман опублікував документ, отриманий від Національного заповідника Києво-Печерська лавра, в якому зазначається, що після того, як 5 червня спецкомісія Мінкульту закінчила інвентаризацію майна в лаврі та склала акт здачі-приймання об’єкта, ченці продовжили користуватися приміщеннями, а частина звільнена без передання ключів.

– З урахуванням зазначеного та враховуючи статус памʼяток Нижньої Лаври, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, заповідником прийнято рішення щодо припинення доступу ченців монастиря до приміщень, – йдеться у документі.

Водночас заповідник створив нову комісію, яка 4 липня повинна опечатати ці корпуси. Йдеться про Гостинний двір та його келії.

Якщо ж монастир не передасть ключі від корпусів, згідно з переліком, замки будуть замінені, а приміщення опечатані.

Перед цим стало відомо, що Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику Києво-Печерська лавра у справі про усунення перешкод у користуванні майном. Тобто суд визнав законним виселення з лаври.

Джерело : Суспільне

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