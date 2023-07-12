Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Ярко пылает: на Купянском направлении украинские воины уничтожили вражескую БМП и склад боеприпасов
На Купянском направлении Харьковской области воины 32 отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили вражескую боевую машину пехоты и склад боеприпасов.
Журналистка программы Факты ICTV Оксана Михайлова обнародовала кадры попадания по вражескому складу, по которому отработала украинская артиллерия.
— Хорошо сработала наша артиллерия. На некоторых участках украинские защитники заняли вражеские позиции. 32 бригада держит оборону на Купянском направлении, — говорится в сообщении.
В то же время на Купянском направлении за сутки ликвидировали девять российских захватчиков, еще ранены 44 солдата РФ.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк