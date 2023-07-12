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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта
Юлия Захарченко, редактор ленты

Ярко пылает: на Купянском направлении украинские воины уничтожили вражескую БМП и склад боеприпасов

Ярко пылает: на Купянском направлении украинские воины уничтожили вражескую БМП и склад боеприпасов
Фото: Факти ICTV

На Купянском направлении Харьковской области воины 32 отдельной механизированной бригады за сутки уничтожили вражескую боевую машину пехоты и склад боеприпасов.

Журналистка программы Факты ICTV Оксана Михайлова обнародовала кадры попадания по вражескому складу, по которому отработала украинская артиллерия.

— Хорошо сработала наша артиллерия. На некоторых участках украинские защитники заняли вражеские позиции. 32 бригада держит оборону на Купянском направлении, — говорится в сообщении.

В то же время на Купянском направлении за сутки ликвидировали девять российских захватчиков, еще ранены 44 солдата РФ.

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БМП, Война в Украине, Вибух на складах боєприпасів, ВСУ, українські військові, Харьковская область
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