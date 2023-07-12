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Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Яскраво палає: на Куп’янському напрямку українські воїни знищили ворожу БМП і склад боєприпасів

Яскраво палає: на Куп’янському напрямку українські воїни знищили ворожу БМП і склад боєприпасів
Фото: Факти ICTV

На Куп’янському напрямку Харківської області воїни 32 окремої механізованої бригади за добу знищили ворожу бойову машину піхоти та склад боєприпасів.

Журналістка програми Факти ICTV Оксана Михайлова оприлюднила кадри влучання по ворожому складу, по якому відпрацювала українська артилерія.

– Добре спрацювала наша артилерія. На деяких ділянках українські захисники зайняли ворожі позиції. 32 бригада тримає оборону на Куп’янському напрямку, – йдеться у повідомленні.

Водночас на Куп’янському напрямку за добу ліквідували дев’ятьох російських загарбників, ще поранені 44 солдати РФ.

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БМП, Війна в Україні, Вибух на складах боєприпасів, ЗСУ, українські військові, Харківська область
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