Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Яскраво палає: на Куп’янському напрямку українські воїни знищили ворожу БМП і склад боєприпасів
На Куп’янському напрямку Харківської області воїни 32 окремої механізованої бригади за добу знищили ворожу бойову машину піхоти та склад боєприпасів.
Журналістка програми Факти ICTV Оксана Михайлова оприлюднила кадри влучання по ворожому складу, по якому відпрацювала українська артилерія.
– Добре спрацювала наша артилерія. На деяких ділянках українські захисники зайняли ворожі позиції. 32 бригада тримає оборону на Куп’янському напрямку, – йдеться у повідомленні.
Водночас на Куп’янському напрямку за добу ліквідували дев’ятьох російських загарбників, ще поранені 44 солдати РФ.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк