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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Безкоштовна евакуація із Сумської області: до Києва вирушив перший потяг

Евакуація із Сумщини

У Сумській області почалася евакуація жителів населених пунктів, розташованих у п’ятикілометровій прикордонній зоні – 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг.

Як повідомили в Мінреінтеграції, поїзд курсуватиме щодня із Сум: відправлення – о 06:47 і прибуття до Києва – об 11:41.

Після прибуття на вокзалі у столиці Укрпошта виплачуватиме кожному 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Евакуйованих за бажанням розміщуватимуть у модульному містечку Вишгородського району.

В Мінреінтеграції радять людям, які хочуть виїхати з небезпечних районів, звертатися на їхню цілодобову гарячу лінію 1548, телефонувати до Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або писати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

10 липня Рада оборони Сумщини ухвалила рішення про необхідність евакуації жителів із п’ятикілометрової прикордонної зони, яка постійно піддається обстрілам з боку РФ.

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Безкоштовна евакуація із Сумської області: до Києва вирушив перший потяг

Фото: Мінреінтеграції

Джерело: Мінреінтеграції
Війна в Україні, Евакуація, Київ, поїзд, Російська агресія, Суми, Сумська область
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