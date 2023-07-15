Видел предупредительную табличку: в Сумской области трактор подорвался на мине

В Конотопском районе Сумской области водитель трактора наткнулся на взрывоопасный предмет, когда заехал в запретную зону и проигнорировал знак Осторожно — мины. В результате подрыва тракторист травмирован, а сельскохозяйственная техника повреждена.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. По данным МВД, в поле неподалеку от одного из сел 46-летний работник аграрного предприятия осуществлял опрыскивание пшеницы. Он ехал на тракторе с прицепным опрыскивателем.

Мужчина рассказал, что видел предупредительную табличку с надписью Осторожно — мины, однако все же съехал на опасный участок вблизи поля, чтобы выполнить работу. Через несколько секунд раздался мощный взрыв — опрыскиватель своим колесом наехал на мину.

В МВД рассказали, что после подрыва мужчина вышел из трактора и увидел, что колеса и корпус опрыскивателя повреждены, а на земле образовалась воронка. Водитель получил лишь несколько царапин и остался жив.

В полиции призывают соблюдать правила минной безопасности и советуют ни в коем случае не игнорировать таблички, знаки, надписи и метки, которые предупреждают об угрозе.

Правоохранители советуют всем быть внимательными и осторожными, ведь от этого зависит ваша жизнь.

Источник : МВД

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