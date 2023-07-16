Понад 75% українських біженців та ВПО планують повернутися додому – ООН

Понад 75% біженців і внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сподіваються повернутися в Україну у майбутньому.

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини з посиланням на результати опитування, проведеного у квітні-травні.

14% біженців і 15% ВПО повідомили про плани повернутися на постійне проживання додому протягом найближчих трьох місяців.

Найбільше таких респондентів серед біженців із Миколаївської та Чернігівської областей, а також серед ВПО з Миколаївської, Київської областей та Києва. Проте їх набагато менше серед ВПО, які прибувають зі Сходу України (за винятком Харківської області).

У майбутньому в Україну хочуть повернутися 62% біженців і 67% ВПО. Надія на повернення вища серед ВПО родом із Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Біженці, які наразі проживають у сусідніх з Україною державах, частіше сподіваються на повернення, ніж ті, хто живе в інших європейських країнах (71% проти 57%).

18% біженців та 6% ВПО ще не визначилися з поверненням у майбутньому. Нерішучість щодо повернення більш помітна серед біженців з Полтавської, Донецької, Вінницької, Житомирської, Луганської областей та Києва, а також серед ВПО з Київської та Луганської областей.

Їхня частка також вища серед біженців, які перебувають у державах, що не є сусідами України (24% проти 8%).

Про відсутність планів і надій на повернення додому повідомили 6% біженців і 12% ВПО. Таких респондентів було більше серед біженців із Львівської та Луганської областей, а також серед ВПО з Луганської, Київської та Донецької областей.

Дослідження показало, що наміри біженців і ВПО сильно залежать від ситуації з безпекою у них вдома і статусу їхнього житла, а також від їхнього поточного соціально-економічного становища.

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