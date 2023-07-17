В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб
На Шахтерском направлении в северной части Старомайорского Донецкой области российские войска пытались восстановить утраченные позиции, однако им не удалось.
Об этом сообщает в вечерней сводке за 16 июля Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на актуальные сведения.
Старомайорское на карте
По данным Генштаба, враг нанес авиационные удары в районах Временки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. В то же время войска РФ обстреляли Парасковиевку, Новомихайловку, Угледар, Золотую Ниву, Великую Новоселку и Благодатное.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг пытается сделать все, чтобы не дать украинским защитникам продвигаться дальше.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют действия контрбатарейной борьбы.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова