Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб

В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

На Шахтерском направлении в северной части Старомайорского Донецкой области российские войска пытались восстановить утраченные позиции, однако им не удалось.

Об этом сообщает в вечерней сводке за 16 июля Генеральный штаб ВСУ со ссылкой на актуальные сведения.

Старомайорское на карте

Бои в Украине, Старомайорское на карте — ситуация на фронте на 16 июля 2023

Бои в Украине, Старомайорское на карте — ситуация на фронте на 16 июля 2023

По данным Генштаба, враг нанес авиационные удары в районах Временки, Благодатного и Макаровки Донецкой области. В то же время войска РФ обстреляли Парасковиевку, Новомихайловку, Угледар, Золотую Ниву, Великую Новоселку и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг пытается сделать все, чтобы не дать украинским защитникам продвигаться дальше.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют действия контрбатарейной борьбы.

Читайте также
РФ нанесла удары по Основянскому району Харькова: есть пострадавшие, вспыхнул пожар
В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб

Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, ВСУ, Україна-Росія, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Здесь нет магии: эксперты обсудили различия между тактикой наступления ВСУ и войск США
В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб
Командир Азова Редис встретился с личным составом и в ближайшее время вернется в строй
Денис Прокопенко Редіс
РФ нанесла удары по Основянскому району Харькова: есть пострадавшие, вспыхнул пожар
В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб
Мы обеспечим реальную защищенность Европы от террора РФ: Зеленский о воздушном щите над Украиной
В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб
Дорого будет стоить: в Белом доме предупредили, чем России обернется срыв зерновой сделки
зерно
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Показатели нормы превышены в 15 раз! Как на Херсонщине очищают загрязненную воду
В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб
Обстрел Киева 24 июня: пострадавшим до сих пор не предоставили жилье и не выплатили компенсации
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента
В Старомайорском Донецкой области РФ пыталась восстановить утраченные позиции — Генштаб
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь