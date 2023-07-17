У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб

На Шахтарському напрямку в північній частині Старомайорського Донецької області російські війська намагалися відновити втрачені позиції, проте їм не вдалося.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні за 16 липня Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на актуальні відомості.

Старомайорське на карті

За даними Генштабу, ворог завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Водночас війська РФ обстріляли Парасковіївку, Новомихайлівку, Вугледар, Золоту Ниву, Велику Новосілку та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог намагається зробити все, щоб не дати українським захисникам просуватися далі.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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