Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб

У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На Шахтарському напрямку в північній частині Старомайорського Донецької області російські війська намагалися відновити втрачені позиції, проте їм не вдалося.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні за 16 липня Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на актуальні відомості.

Старомайорське на карті

Бої в Україні, Старомайорське на карті – ситуація на фронті на 16 липня 2023

Бої в Україні, Старомайорське на карті – ситуація на фронті на 16 липня 2023

За даними Генштабу, ворог завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Благодатного та Макарівки Донецької області. Водночас війська РФ обстріляли Парасковіївку, Новомихайлівку, Вугледар, Золоту Ниву, Велику Новосілку та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог намагається зробити все, щоб не дати українським захисникам просуватися далі.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Читайте також
РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: є постраждалі, спалахнула пожежа
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, ЗСУ, Україна-Росія, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ми забезпечимо реальну захищеність Європи від терору РФ: Зеленський про повітряний щит над Україною
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: є постраждалі, спалахнула пожежа
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили, чим Росії обернеться зрив зернової угоди
зерно
Густий і чорний дим: у російському Брянську спалахнула пожежа в госпіталі для ветеранів
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
Після деокупації Криму Україна може покарати близько 10 тис. осіб за співпрацю з владою РФ – Ташева
Таміла Ташева
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
У Старомайорському Донецької області РФ намагалася відновити втрачені позиції – Генштаб
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь