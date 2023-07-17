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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ нанесла удары по Основянскому району Харькова: есть пострадавшие

РФ нанесла удары по Основянскому району Харькова: есть пострадавшие
Фото: Факти ICTV

Российские войска дважды нанесли удары по Основянскому району Харькова. Под атаку попало одно и то же местное предприятие. По предварительным данным, есть пострадавшие.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время первой атаки враг нанес удары двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.

В прокуратуре уточняют, что в результате первой атаки известно об одном погибшем и трех раненых — все работники промышленного гражданского предприятия.

Затем российские войска нанесли повторный удар по территории предприятия в Основянском районе Харькова, сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он рассказал, что в результате второй атаки нет травмированных и погибших.

Ракетный обстрел Харькова 16 июля 2023 — что известно о последствиях ракетного обстрела Харькова

Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее российские войска нанесли удары по центральной части Харькова. Один в Шевченковском районе — без разрушений, информации о пострадавших нет.

Терехов отметил, что в других местах ракетных ударов обследуют территории. Он заявил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что тогда по Харькову ударили ракетами С-300.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, Харьков, Харьковская область
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