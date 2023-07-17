РФ нанесла удары по Основянскому району Харькова: есть пострадавшие
Российские войска дважды нанесли удары по Основянскому району Харькова. Под атаку попало одно и то же местное предприятие. По предварительным данным, есть пострадавшие.
По данным Харьковской областной прокуратуры, во время первой атаки враг нанес удары двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.
В прокуратуре уточняют, что в результате первой атаки известно об одном погибшем и трех раненых — все работники промышленного гражданского предприятия.
Затем российские войска нанесли повторный удар по территории предприятия в Основянском районе Харькова, сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Он рассказал, что в результате второй атаки нет травмированных и погибших.
Ранее российские войска нанесли удары по центральной части Харькова. Один в Шевченковском районе — без разрушений, информации о пострадавших нет.
Терехов отметил, что в других местах ракетных ударов обследуют территории. Он заявил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что тогда по Харькову ударили ракетами С-300.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова