Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк

ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України на південному напрямку протягом тижня знищили 10 човнів російських окупантів, які вони використовували для переправлення диверсантів на правий берег Дніпра.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

– За тиждень дуже потужні результати щодо знищення того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та яким намагається маневрувати між островами. Понад 10 човнів було знищено з диверсійно-розвідувальними групами, – поділилася Гуменюк.

Речниця Сил оборони розповіла, що ЗСУ знищили декілька великокаліберних гармат Мста-Б та Гіацинт, якими загарбники намагалися атакувати правий берег, та російські радіоелектронні станції, необхідні для розвідувальних безпілотників.

На Херсонському напрямку ситуація стабільна, оскільки проходить вздовж русла Дніпра, стверджує Гуменюк. На Півдні України наразі ЗСУ здійснюють контрбатарейну боротьбу та знищують потенціал російських військ.

Читайте також
Під час контрнаступу міни перевершили артилерію як основну причину поранень – NYT
військові ЗСУ

Безпілотники, Війна в Україні, ЗСУ, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ завдала ударів по Основ’янському району Харкова: семеро постраждалих, спалахнула пожежа
ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк
Віскі вже в дорозі: Воллес зізнався, як спілкувався з Резніковим шифрами на початку вторгнення
ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк
Під час контрнаступу міни перевершили артилерію як основну причину поранень – NYT
військові ЗСУ
Понад 75% українських біженців та ВПО планують повернутися додому – ООН
українці в Кракові
РФ обстріляла Херсонщину: зайнялося пшеничне поле, є постраждалі
ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь