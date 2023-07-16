ЗСУ на Півдні України знищили 10 човнів російських диверсантів – Гуменюк

Сили оборони України на південному напрямку протягом тижня знищили 10 човнів російських окупантів, які вони використовували для переправлення диверсантів на правий берег Дніпра.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

– За тиждень дуже потужні результати щодо знищення того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та яким намагається маневрувати між островами. Понад 10 човнів було знищено з диверсійно-розвідувальними групами, – поділилася Гуменюк.

Речниця Сил оборони розповіла, що ЗСУ знищили декілька великокаліберних гармат Мста-Б та Гіацинт, якими загарбники намагалися атакувати правий берег, та російські радіоелектронні станції, необхідні для розвідувальних безпілотників.

На Херсонському напрямку ситуація стабільна, оскільки проходить вздовж русла Дніпра, стверджує Гуменюк. На Півдні України наразі ЗСУ здійснюють контрбатарейну боротьбу та знищують потенціал російських військ.

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