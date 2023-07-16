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Во время контрнаступления мины превзошли артиллерию как основную причину ранений — NYT

військові ЗСУ
Фото: Минобороны

В ходе контрнаступления Силам обороны Украины приходится пробираться сквозь такое количество и плотность российских наземных мин, которое они даже не представляли.

Об этом пишет New York Times.

Поля, которые приходится проходить украинским войскам, усеяны десятками видов мин — пластиковых и металлических, в форме банок из-под жевательного табака или газировки, с красочными названиями вроде “ведьма” и “листок”.

— Я не мог себе представить ничего подобного. Я думал, что мины будут заложены рядами. Но ими усеяны целые поля, всюду, — сказал украинский военный Сергей из подразделения, которое спасало раненых во время взрывов защитников.

Специалисты по разминированию отправляются с металлодетекторами и длинными тонкими зондами, прикрепленными к палкам, чтобы осторожно пытаться найти закопанные мины, не взорвав их.

В то же время опасность существует даже после того, как пути расчищены, ведь российские войска часто запускают ракеты, которые разбрасывают над расчищенной территорией небольшие труднозаметные зеленые пластиковые зеленые мины-листья, которые также называют минами-бабочками.

Владимир, военный медик на пункте стабилизации сообщил, что мины превзошли артиллерию как основную причину ранений.

По его словам, поскольку некоторые мины пластиковые, чтобы их не обнаружили группы по разминированию, осколки, которыми они поражают солдат, могут быть невидимы для врачей в пунктах первой помощи вблизи линии фронта, где медицинские бригады используют металлодетекторы для поиска и удаления осколков.

Однако мины — не единственная сложность, с которой сталкиваются украинские военные во время контрнаступления, добавляет NYT.

— По мере продвижения украинские солдаты выходят за пределы досягаемости некоторых своих систем ПВО и становятся уязвимыми для российских ударных вертолетов, — указывает издание.

Ранее в WP сообщили, что Украина получила менее 15% от того количества оборудования для разминирования, которое просила у западных партнеров накануне контрнаступления.

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Источник: NYT
Война в Украине, контрнаступ, Міна
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