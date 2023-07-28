Часть переселенцев останется без выплат: что изменится для ВПЛ в августе

С 1 августа 2023 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанут получать деньги от государства.

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые сейчас получают помощь, с 1 августа автоматически продлят выплаты еще на 6 месяцев.

Помощь будут выплачивать для всех ВПЛ, проживающих в Украине, в размерах для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн, и для других лиц — 2 тыс. грн.

Как сообщают в Минреинтеграции, с 1 августа 2023 года выплаты прекращаются для лиц, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд;

фактически вернулись к покинутому месту жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.

С 1 сентября помощь продолжат выплачивать только тем гражданам, которые нуждаются в такой поддержке. Тем, кто сделал крупные покупки, например, автомобиль (не старше 5 лет), выплаты прекратят. Это не касается автомобилей, которые приобрели волонтеры и передали подразделениям ВСУ.

Также помощь отменят тем, кто купил земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн или имеет на депозитном счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.

Выплаты не получат и те переселенцы, которые купили иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн, а также те, кто владеет жильем не в зоне активных боевых действий или оккупированных территорий. И если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Кому из ВПЛ переназначат помощь:

если среднемесячный совокупный доход на одного человека не будет превышать 8 372 грн;

если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет;

люди с инвалидностью;

люди, среднемесячный доход которых не превышает 6 279 грн;

люди, которые получают пенсию, которая не превышает 6 279 грн;

люди, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет;

люди, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, людьми, которые достигли 80-летнего возраста;

студенты дневной или дуальной формы обучения, которые не имеют регистрации в общежитиях;

люди, которые предоставляют социальные услуги и получают за это компенсацию.

Источник : Минсоцполитики

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