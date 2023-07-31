Ворог не може поповнювати резерви: Гуменюк про удари по Чонгарському мосту і контрнаступ

Удар українських військових по Чонгарському мосту – це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати боєприпаси, озброєння та військову техніку.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк у коментарі журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій.

– Кожна ціль, які підходить під цю характеристику, є законною. Ми працюємо по нашій території та звільняємо Україну від ворога, – стверджує Гуменюк.

Речниця ОК Південь зазначила, що ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. За словами Гуменюк, ворог обурений тим, що немає можливості поповнювати боєприпаси, тому включає важелі додаткового врегулювання, підтягує резерви з інших напрямків, зокрема, з Запорізького для тероризування мирного населення та стримування Сил оборони України на Херсонському напрямку.

– На напрямку Херсонщини, Антонівський міст, Бериславщина, Кізомис ворог намагається підтримувати рівень обстрілів на високій позначці. Коли вони відчули, що снарядний голод завдає жирного мінусу, то перетягнули резерви з Запорізького напрямку для посилення обстрілів тут.

Водночас долучили тактичну авіацію, і продовжують бомбити вже зруйнований зерновий термінал у Козацькому на Бериславському напрямку. Це тисне на загальне розуміння майбутньої участі України в зерновій угоді, тому що сьогоднішня нічна атака Shahed по агропідприємствах Херсонщини та півдня Дніпропетровщини – це також ознака, що відродження аграрного регіону ворог намагається придушити, – наголосила речниця ОК Південь.

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