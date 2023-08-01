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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Україні цього тижня припікатиме: температура підніметься до +40°C

аномальна спека посуха
Фото: Depositphotos

В Україні впродовж 4-6 серпня очікується спека — температура може сягнути 39°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

За її словами, у кінці тижня температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39°C, а на сході та півдні, ймовірно, буде до +40°C.

Прохолодніше буде лише у західних областях України.

Найближчими днями також очікується висока температура на півдні та сході.

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Синоптикиня закликала українців готуватися до сильної спеки і особливо подбати про тварин.

— Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу. Уважно придивляйтеся до поведінки кота, нізащо не залишайте тварин в автомобілі. Підкупіть щось від артеріального тиску, заплануйте поробити краще щось вдома, поменше бігайте по вулиці — не вминайте гарячий асфальт, — наголосила Наталка Діденко.

А ще вона радить саме ввечері виходити гуляти — буде легше дихати.

23 липня у Греції зафіксували новий температурний рекорд: стовпчики термометрів перевищили позначку в 46°C.

Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Спека
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