Более 46 °C: в Греции температурный рекорд и десятки пожаров

В воскресенье, 23 июля, на территории Греции зафиксировали новый температурный рекорд: столбики термометров превысили отметку в 46°C.

Об этом сообщает местное издание Kathimerini со ссылкой на данные автоматических метеорологических станций Афинской национальной обсерватории.

Температурный рекорд зафиксирован в городе Гитейо, который находится на полуострове Пелопоннес. Жара там достигла 46,4°C.

Это новый рекорд максимальной температуры в Греции с начала наблюдений в 2006 году.

По прогнозам экспертов, аномальная жара в Греции станет самой продолжительной из когда-либо зафиксированных в стране.

– Мы, вероятно, переживем 16-17 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране, – рассказал местным СМИ Костас Лагувардос, директор исследований Национальной обсерватории Греции.

Это связано с тем, что температура, по прогнозам, поднимется выше 40 градусов по Цельсию в течение следующих нескольких дней, из-за чего они могут стать самыми жаркими за полвека. Метеорологи прогнозируют, что в Афинах в течение шести-семи дней до конца июля температура будет превышать 40 градусов по Цельсию.

Ученые говорят, что изменение климата делает волны жары более продолжительными, интенсивными и частыми.

Масштабные пожары и эвакуация

На фоне аномально жаркой погоды в Греции в течение воскресенья, 23 июля, возникло еще 64 пожара. В общей сложности пожарные пытались потушить 82 лесных пожара по всей стране.

Разрушительный огонь охватил остров Родос, заставив бежать оттуда 19 тыс. человек. Кроме того, мощные пожары вспыхнули на островах Эвбея и Корфу, сообщает The Guardian.

Thousands of people have been evacuated as wildfires rage Rhodes in Greece. The @greekredcross teams ⛑️ are the forefront helping to battle the fire and supporting those affected.pic.twitter.com/cjqlj2orjU — IFRC Europe (@IFRC_Europe) July 24, 2023

На острове Эвбея местные власти призвали жителей четырех южных сел эвакуироваться в город Карист. Чиновники отмечают, что ситуация сложная: пожар может быть в 2 км от населенных пунктов, но из-за сильного ветра и густого дыма трудно дышать.

Другие пожары, требовавшие эвакуации, вспыхнули на северо-восточной стороне острова Корфу и на севере Пелопоннеса.

Движение по дороге национального значения Афины-Патры, пролегающей через побережье, перекрыто.

В греческом Министерстве изменения климата и гражданской защиты заявили, что чрезвычайная ситуация на Родосе вызвала “самую масштабную эвакуацию из-за лесного пожара в стране”. По данным местной полиции, 16 тыс. человек были эвакуированы по суше, а еще 3 тыс. – по морю из 12 сел и нескольких гостиниц.

????????????#Greece:Aftermath of wildfires on the Greek island of Rhodes: Authorities race to put out wildfires on #Rhodesisland, which forced thousands, including tourists, to flee. It is the country’s largest-ever wildfire evacuation, which left flights and holidays cancelled. pic.twitter.com/pzvpXJmnRq — ????World News 24 ???????????? (@DailyWorld24) July 24, 2023

Шесть человек попали в больницу из-за проблем с дыханием. Один человек упал и сломал ногу во время эвакуации из гостиницы. Также пострадала беременная женщина, но ее жизни ничто не угрожает.

Туристы собрались в аэропорту Родоса, ожидая возможности вернуться домой.

Европейский Союз уже направил значительное подкрепление для помощи греческим властям в борьбе с пожарами. Речь идет о более чем 450 пожарных и семи самолетах из ЕС.

В понедельник, 24 июля, чрезвычайный риск пожара (категория риска 5) прогнозируют в пяти регионах Греции: Аттика; Центральная Греция (Беотия, Эвбея); Пелопоннес; Западная Греция (Илия); Южно-Эгейском регионе (Родос).

Еще в восьми регионах ожидается очень высокий риск пожара (четвертая категория риска): в частности, на Крите, в Фессалии, в районе Эгейского моря, на Ионических островах.

Источник: Greek Reporter, Kathimerini

Источник : The Guardian

