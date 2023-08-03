Более 60% украинцев негативно относятся к Сталину, в России такая же доля ему симпатизирует

Подавляющее большинство украинцев (61%) по состоянию на июнь 2023 года негативно относится к российскому диктатору Иосифу Сталину. Параллельно в России отношение к этой персоне улучшилось и там положительно его оценивают 60%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, опубликованные 3 августа.

До Революции Достоинства меньшинство населения (23%) положительно относилось к Сталину, но негативное отношение к нему еще не доминировало (37%). Ситуация существенно не менялась до 2021 года, но общий тренд склонялся в сторону доли тех, кто относится к диктатору негативно.

КМИС отметил, что регулярно задает вопрос об отношении к Сталину в формулировке: Как Вы лично в целом относитесь к Сталину? Респондент мог выбрать один из ответов: с восхищением, с уважением, с симпатией, безразлично, с неприязнью, раздражением, со страхом, с отвращением и ненавистью.

— После полномасштабного вторжения общественное мнение населения кристаллизовалось — летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля тех, кто относился положительно, составляла 5%. По состоянию на 2023 год 61% респондентов негативно относятся к Сталину (некоторое снижение за счет роста с 23% до 26% тех, кто имеет безразличное отношение), положительно — только 4%, — говорится в отчете КМИС.

Социологи сравнили динамику отношения к Сталину среди населения Украины и России (данные Левада-центра) за последние более 10 лет.

Еще в 2012-м в обеих странах доля населения, которая относилась к Сталину положительно, была примерно на одном уровне. Но с тех пор количество симпатиков диктатора начало падать, а в России, наоборот, стремительно расти.

На территории РФ в период между 2012 и 2023 годами доля тех, кто положительно воспринимает Сталина, выросла с 28% до 63%.

В Украине молодежь и люди старшего возраста относятся к этой персоне критически. В России ему симпатизирует даже молодежь в возрасте 18-24 лет — доля сторонников составляет 48% и только 8% — отрицательно. Среди старшего населения России отношение к Сталину еще лучше.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что отношение к Сталину — яркий ценностный маркер, который демонстрирует пропасть между украинцами и россиянами.

Источник : КМИС

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