Понад 60% українців негативно ставляться до Сталіна, у Росії така ж сама частка йому симпатизує

Переважна більшість українці (61%) станом на червень 2023 року негативно ставиться до російського диктатора Йосипа Сталіна. Паралельно у Росії ставлення до цієї персони покращилося, там позитивно його оцінюють 60%.

Про це свідчать результати опитування КМІС, опубліковані 3 серпня.

До Революції Гідності меншість населення (23%) позитивно ставилася до Сталіна, але негативне ставлення до нього ще не домінувало (37%). Ситуація істотно не змінювалася до 2021 року, хоча загальний тренд схилявсядо тих, хто ставиться до диктатора негативно.

КМІС зауважив, що регулярно запитує щодо ставлення до Сталіна у формулюванні: Як Ви особисто загалом ставитеся до Сталіна? Респондент міг обрати одну з відповідей: із захопленням, з повагою, із симпатією, байдуже, з неприязню, роздратуванням, зі страхом, з огидою та ненавистю.

– Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася – улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%. Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (певне зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто взагалі байдужий), позитивно – лише 4%, – йдеться у звіті КМІС.

Соціологи порівняти динаміку ставлення до Сталіна серед населення України та Росії (дані Левада-центру) за останні більш ніж 10 років.

Ще у 2012-му в обох країнах частка населення, яка ставилася до Сталіна позитивно, була приблизно на одному рівні. Але відтоді кількість симпатиків диктатора почала падати, а в Росії, навпаки, стрімко зростати.

На території РФ у період між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

В Україні молодь і люди старшого віку ставляться до цієї персони критично. У Росії йому симпатизує навіть молодь у віці 18-24 років – частка прихильників становить 48% і лише 8% – з негативом. Серед старшого населення Росії ставлення до Сталіна ще краще.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що ставлення до Сталіна – яскравий ціннісний маркер, який демонструє прірву між українцями та росіянами.

Джерело : КМІС

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