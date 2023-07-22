Польский МИД вызвал посла РФ из-за заявлений Путина о “подарке Сталиным” территорий Польши

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий вызвал в Министерство иностранных дел российского посла после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил псевдоисторические сведения о польских территориях.

Об этом премьер Моравецкий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

— Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел, — заявил Моравецкий.

Решение польского премьера прозвучало после того, как Владимир Путин заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы подарил Польше современные территории.

— Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве об этом забыли? Мы напомним, — заявил Путин.

На это также отреагировал представитель польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал главу Кремля “жалким занудой”, который распространяет ложь.

— Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины, — заявил Жарин.

The pathetic bore from the Kremlin once again repeats lies about Poland and also tries to falsify the truth about the war against Ukraine. Vladimir Putin is also again using historical revisionism to spread false accusations against Poland. pic.twitter.com/JxcQHgYOZP — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 21, 2023

Это не впервые, когда Путин придумывает исторические сведения, опираясь на которые, впоследствии может внедрять внешнюю политику России.

Так же было и с Украиной, когда перед полномасштабной агрессией президент РФ начал публиковать статьи, в которых якобы пересказывает историю украинской государственности и ссылается на “один народ” россиян и украинцев.

Владимир Путин также уверял, что Украина якобы была создана Владимиром Лениным, а эти тезисы были впоследствии использованы российскими пропагандистами в попытке оправдать агрессию против Украины.

Впрочем, это не единственные случаи, когда Путин и история идут разными путями. Так, в мае главе Кремля подарили старинную карту XVII века, после чего Путин повторял тезис о том, что “Украины не существовало”, впрочем на карте, которую он держал в руках — было указано абсолютно обратное.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.