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Польский МИД вызвал посла РФ из-за заявлений Путина о “подарке Сталиным” территорий Польши

Матеуш Моравецький
Фото: Офис президента

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий вызвал в Министерство иностранных дел российского посла после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил псевдоисторические сведения о польских территориях.

Об этом премьер Моравецкий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

— Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел, — заявил Моравецкий.

Решение польского премьера прозвучало после того, как Владимир Путин заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы подарил Польше современные территории.

— Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве об этом забыли? Мы напомним, — заявил Путин.

На это также отреагировал представитель польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал главу Кремля “жалким занудой”, который распространяет ложь.

— Жалкий кремлевский зануда снова повторяет ложь о Польше и пытается фальсифицировать правду о войне против Украины, — заявил Жарин.

Это не впервые, когда Путин придумывает исторические сведения, опираясь на которые, впоследствии может внедрять внешнюю политику России.

Так же было и с Украиной, когда перед полномасштабной агрессией президент РФ начал публиковать статьи, в которых якобы пересказывает историю украинской государственности и ссылается на “один народ” россиян и украинцев.

Владимир Путин также уверял, что Украина якобы была создана Владимиром Лениным, а эти тезисы были впоследствии использованы российскими пропагандистами в попытке оправдать агрессию против Украины.

Впрочем, это не единственные случаи, когда Путин и история идут разными путями. Так, в мае главе Кремля подарили старинную карту XVII века, после чего Путин повторял тезис о том, что “Украины не существовало”, впрочем на карте, которую он держал в руках — было указано абсолютно обратное.

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Польский МИД вызвал посла РФ из-за заявлений Путина о “подарке Сталиным” территорий Польши

Владимир Путин, Матеуш Моравєцький, Польша, Росія
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