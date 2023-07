Польский МИД вызвал посла РФ из-за заявлений Путина о “подарке Сталиным” территорий Польши

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий вызвал в Министерство иностранных дел российского посла после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил псевдоисторические сведения о польских территориях.

Об этом премьер Моравецкий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Решение польского премьера прозвучало после того, как Владимир Путин заявил, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы подарил Польше современные территории.

— Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве об этом забыли? Мы напомним, — заявил Путин.

На это также отреагировал представитель польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин назвал главу Кремля “жалким занудой”, который распространяет ложь.

The pathetic bore from the Kremlin once again repeats lies about Poland and also tries to falsify the truth about the war against Ukraine. Vladimir Putin is also again using historical revisionism to spread false accusations against Poland. pic.twitter.com/JxcQHgYOZP

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 21, 2023