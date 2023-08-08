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Как проверить статус заявки на платформе єДопомога 2023 — инструкция

Как проверить статус заявки на платформе єДопомога 2023 — инструкция
Фото: Depositphotos

С конца мая 2022 года украинцы имели возможность отправлять заявки на помощь от международных организаций через социальную платформу єДопомога.

Как проверить статус своей заявки на платформе єДопомога 2023 — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Помощь от международных организаций

Чтобы подать заявку на получение денежных выплат онлайн через єДопомога, нужно было заполнить персональные данные и указать IBAN (международный номер банковского счета). Сейчас подавать заявку уже нельзя.

Данные, которые вы указывали при заполнении, верифицируются на основе данных из украинских государственных реестров.

Уже верифицированные заявки передаются международным организациям, которые принимают решение по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

Если свои данные вы прислали, однако выплат еще не получили, через єДопомога можно проверить статус заявки.

Как проверить статус заявки

  • Перейдите на платформу єДопомога и выберите категорию Выплаты от международных организаций.

Є допомога статус заявки проверить онлайн (инструкция)

  • Теперь найдите и нажмите кнопку Проверить статус заявки.

Є допомога статус заявки проверить онлайн (инструкция)

  • Укажите необходимые данные — РНУКНП (ИНН), тип документа и его номер.

Є допомога статус заявки проверить онлайн (инструкция)

  • Перед вами появится статус заявки.

Є допомога статус заявки проверить онлайн (инструкция)

Если на экране вы увидели Заявка не найдена — значит, вы не присылали данные через єДопомога.

Статус Заявку принято означает, что ваше заявление находится в перечне заявок, которые успешно поступили в единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики.

Когда одна из международных организаций обратится по выплате вашей категории граждан, ваши данные будут переданы ей.

Если вы увидите статусы Выплата членам вашей семьи уже состоялась от Всемирная продовольственная программа ООН или Выплата членам вашей семьи уже состоялась от Общество Красного Креста Украины — это означает, что кто-то из членов вашей семьи, которых вы указали в заявке, уже получил выплату.

Статусы Другая Заявка члена вашей семьи находится в ожидании на выплату от международной организации RED ROSE CDS LIMITED или Другая Заявка члена вашей семьи находится в ожидании на выплату от международной организации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев — означают, что ваши данные уже есть в реестрах на помощь от международных организаций.

Ваша заявка в процессе верификации – заявка передана в единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики и сейчас проиходит проверка данных.

Ваша заявка успешно верифицирована — ваши данные проверили и подтвердили.

Если вы увидите Ваша заявка не прошла верификацию – эти статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики.

В таком случае обратитесь в органы социальной защиты для актуализации статуса. После этого вы сможете повторно подать заявку.

Ваша заявка содержит ошибки – при заполнении вы допустили ошибки. Вам нужно проверить заявку и отправить повторно.

Заявка находится в ожидании на выплату от международных организаций – ваша заявка успешно прошла все этапы проверки и будет передана международным организациям.

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