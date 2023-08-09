69% українців не виїздили за період повномасштабної війни – опитування Viber

69% українців не залишали домівок під час повномасштабного вторгнення, ще 15% вже повернулися додому.

Про це йдеться у новому опитуванні, яке провела команда Rakuten Viber.

– Результати опитування показали, що від 24 лютого 2022 року 69% українців перебувають вдома й не переміщувались всередині країни чи за кордон. 15% респондентів прийняли рішення евакуюватися (8% до інших областей і 7% до інших країн) та вже повернулися додому. Також 16% українців переміщувались й поки не планують повертатися — 9% із них переїздили за кордон і 7% всередині країни, – повідомляє команда Rakuten Viber.

Крім того, 86% респондентів не планують переміщатись найближчим часом.

Відповіді на запитання “Які ваші плани на найближчий час” розподілилися так:

Можливо, переїду в межах України — 3%;

Виїду за кордон, якщо буде складна зима — 3%;

Точно виїду цього року, проте ще не знаю, куди саме — 1%;

Планую повертатися додому — 7%;

Не планую переїздити взагалі — 86%.

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше як 65 тисяч користувачів з України.

Довідка. Viber – найпопулярніший в Україні месенджер, він встановлений на 98% смартфонів.

Фото: Rakuten Viber

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