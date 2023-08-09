69% українців не виїздили за період повномасштабної війни – опитування Viber
69% українців не залишали домівок під час повномасштабного вторгнення, ще 15% вже повернулися додому.
Про це йдеться у новому опитуванні, яке провела команда Rakuten Viber.
– Результати опитування показали, що від 24 лютого 2022 року 69% українців перебувають вдома й не переміщувались всередині країни чи за кордон. 15% респондентів прийняли рішення евакуюватися (8% до інших областей і 7% до інших країн) та вже повернулися додому. Також 16% українців переміщувались й поки не планують повертатися — 9% із них переїздили за кордон і 7% всередині країни, – повідомляє команда Rakuten Viber.
Крім того, 86% респондентів не планують переміщатись найближчим часом.
Відповіді на запитання “Які ваші плани на найближчий час” розподілилися так:
- Можливо, переїду в межах України — 3%;
- Виїду за кордон, якщо буде складна зима — 3%;
- Точно виїду цього року, проте ще не знаю, куди саме — 1%;
- Планую повертатися додому — 7%;
- Не планую переїздити взагалі — 86%.
В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більше як 65 тисяч користувачів з України.
Довідка. Viber – найпопулярніший в Україні месенджер, він встановлений на 98% смартфонів.
Фото: Rakuten Viber
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський