Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, имеют возможность оформить в ЕС статус беженца или временной защиты.
Однако у них есть особые условия получения и правила. Факты ICTV спросили у эксперта, в каких случаях лицо теряет статус беженца в Польше.
Как можно потерять статус беженца в Польше
Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что статус беженца можно потерять, если лицо покинет территорию Польши более чем на 1 месяц и уедет в другую страну или вернется в Украину.
Также статус теряется, если лицо приобретает новое гражданство.
— Что касается потери статуса беженца, то это может быть в связи с нарушением именно статуса беженца. Наши граждане в Польше могут иметь несколько статусов: беженца и временной защиты. Это принципиально разные вещи. Украинцы со статусом беженцев не теряют возможность трудоустройства в Польше, также нельзя покидать страну, — отмечает адвокат.
Кравец добавляет, что беженцы имеют большое количество ограничений, и в случае их нарушения статус беженца можно потерять.
Также гражданин лишается права на медицинское обслуживание, теряет льготы и социальную помощь, связанные со статусом UKR.
Но лицо и в дальнейшем будет иметь возможность работать в Польше без разрешения, если будет подтверждено другое законное право на пребывание в стране.
Кроме того, получение статуса беженца — довольно долгий и кропотливый процесс. Даже в случае положительного решения украинца могут лишить права проживания в Польше, если обстоятельства, благодаря которым предоставили статус беженца, перестали существовать.
Поэтому чтобы не потерять статус беженца в Польше, запрещено:
- покидать территорию Польши;
- трудоустраиваться;
- нарушать внутренние польские законы;
- приобретать новое гражданство;
- возвращаться в Украину.
Статус беженца в Польше
Это индивидуальное право в странах ЕС, которое предоставляется после специального административного и юридического процесса, что определяет, имеет ли лицо обоснованные причины для получения этого статуса.
Получить статус беженца могут:
- лица, которые являются гражданами Украины и вынужденно покинули страну из-за войны;
- лица, проживавшие на территории Украины на законных основаниях, но имеющие гражданство других стран;
- лица без гражданства.
Этот статус предоставляет лицам много прав в Польше, а именно:
- право на медицинскую помощь;
- доступ к образованию для детей и подростков;
- доступ к рынку труда (в соответствии с политикой стран ЕС на рынке труда);
- право на социально-бытовые услуги;
- право на заключение брака;
- право на ежемесячную денежную помощь;
- право на бессрочное проживание в Польше;
- лицо получает карту проживания (действительна 3 года с возобновлением) и Женевский проездной документ (действителен 2 года с возобновлением);
- имеет те же права, что и граждане Польши, за исключением права голосования.
Украинцы, получившие статус беженца, должны соблюдать все законы, политику и процедуры, которые требуются от граждан Польши.
Однако украинец, который подает заявление на получение статуса беженца, имеет определенные ограничения. Например:
- нельзя покинуть Польшу до момента получения статуса;
- сложности с временными поездками в Украину;
- трудоустроиться до момента получения статуса тоже нельзя;
- документы, удостоверяющие личность, у вас заберут.
Наличие статуса беженца выгодна тем, что дает право легально жить в Польше и не быть депортированным в родную страну, даже если все безвизовые или визовые сроки пребывания за рубежом завершились.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко