Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити

Українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, мають змогу оформити в ЄС статус біженця або тимчасового захисту.

Проте вони мають особливі умови отримання та правила. Факти ICTV запитали в експерта, у яких випадках особа втрачає статус біженця у Польщі.

Як можна втратити статус біженця у Польщі

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що статус біженця втрачається, якщо особа залишить територію Польщі більше ніж на 1 місяць та поїде в іншу країну або повернеться в Україну.

Також статус втрачається, якщо особа набуває нове громадянство.

– Що стосується втрати статусу біженця, то це може бути у звʼязку з порушенням саме статусу біженця. Наші громадяни у Польщі можуть мати декілька статусів: біженця та тимчасового захисту. Це принципово різні речі. Українці зі статусом біженця втрачають можливість працевлаштування у Польщі, також не можна покидати країну, – зазначає адвокат.

Кравець додає, що біженці мають велику кількість обмежень, і в разі їх порушення статус біженця можна втратити.

Також громадянин позбавляється права на медичне обслуговування, втрачає пільги та соціальну допомогу, пов’язані зі статусом UKR.

Але особа й надалі матиме можливість працювати в Польщі без дозволу, якщо буде підтверджено інше законне право на перебування в країні.

Крім того, отримання статусу біженця – доволі довгий та кропіткий процес. Навіть у випадку позитивного рішення українця можуть позбавити права проживання у Польщі, якщо обставини, завдяки яким надали статус біженця, перестали існувати.

Отож, щоб не втратити статус біженця у Польщі, заборонено:

покидати територію Польщі;

працевлаштовуватись;

порушувати внутрішні польські закони;

набувати нове громадянство;

повертатися в Україну.

Статус біженця в Польщі

Це індивідуальне право в країнах ЄС, яке надається після спеціального адміністративного та юридичного процесу, що визначає, чи має особа обґрунтовані причини для отримання цього статусу.

Отримати статус біженця можуть:

особи, які є громадянами України та вимушено залишили країну через війну;

особи, які проживали на території України на законних підставах, але мають громадянство інших країн;

особи без громадянства.

Цей статус надає особам багато прав у Польщі, а саме:

право на медичну допомогу;

доступ до освіти для дітей та підлітків;

доступ до ринку праці (відповідно до політики країн ЄС на ринку праці);

право на соціально-побутові послуги;

право на укладання шлюбу;

право на щомісячну грошову допомогу;

право на безстрокове проживання в Польщі;

в Польщі; особа отримує карту проживання (дійсна 3 роки з поновленням) та Женевський проїзний документ (дійсний 2 роки з поновленням);

(дійсна 3 роки з поновленням) та Женевський проїзний документ (дійсний 2 роки з поновленням); має ті самі права, що й громадяни Польщі, за винятком права голосування.

Українці, які отримали статус біженця, повинні дотримуватися всіх законів, політики та процедур, які вимагаються від громадян Польщі.

Проте українець, який подає заяву на отримання статусу біженця, має певні обмеження. Наприклад:

не можна залишити Польщу до моменту отримання статусу;

складнощі з тимчасовими поїздками в Україну;

працевлаштуватися до моменту отримання статусу теж не можна;

документи, які посвідчують особу, у вас заберуть.

Наявність статусу біженця вигідна тим, що дає право легально жити в Польщі й не бути депортованим до рідної держави, навіть якщо всі безвізові чи візові терміни перебування за кордоном завершились.

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