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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Стоит готовиться к сложным сценариям: Кудрицкий о вероятности массовых отключений света зимой

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

На данный момент продолжаются ремонтные и восстановительные работы электростанций, чтобы накопить как можно больше мощностей в производстве электроэнергии перед отопительным сезоном и починить подстанции Укрэнерго.

Но несмотря на то что со стороны компании Укрэнерго имеем почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей, угроза к возвращению массовых отключений света есть.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил глава Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Эта угроза (массовых отключений света, — Ред.) зависит от масштаба и характера обстрелов или атак против энергетической системы, которые может совершить враг следующей зимой. Мы не можем это точно знать, мы не можем знать планов россиян, поэтому мы должны готовиться к сложным сценариям, и сложные сценарии заключаются в том, что будет в какой-то степени повторение тех атак, которые мы видели в прошлом году, — говорит он.

На вопрос, будет ли повторение отключений в таком объеме, как в прошлом году, Кудрицкий ответил:

— Это чистая теория, потому что мы не знаем, куда попадут ракеты или дроны. От этого очень сильно зависят последствия для энергосистемы. Что мы можем делать — мы можем хорошо подготовиться.

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Стоит готовиться к сложным сценариям: Кудрицкий о вероятности массовых отключений света зимой

Он отметил, что эта подготовка заключается в восстановлении объектов как Укрэнерго, так и электростанций.

— Эта подготовка заключается в защите объектов, и мы сейчас работаем как раз над инженерной защитой, чтобы укрепить эти объекты, минимизировать последствия атак, если они будут. И, конечно, мы говорим о наших силах ПВО, плотность ПВО по сравнению с октябрем прошлого года, когда начались атаки против энергосистемы, выросла.

Кудрицкий отметил, что сейчас процент ракет и дронов, которые попадают в цель, гораздо меньше.

Отключение электроэнергии, Война в Украине, Електрика, электроэнергия, Укренерго
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